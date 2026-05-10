Pertamina Kolaborasi Pelita Air Sediakan Buketeting UMKM, Dukung Pasar Lokal

PT Pertamina (Persero) dan Pelita Air telah meluncurkan program yang melibatkan UMKM mitra binaan Pertamina, dimana produk UMKM ini tersedia dalam booklet maskapai Pelita Air. Ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas, mengenali produk lokal, dan memudahkan penumpang pesawat dalam mengaksesnya. Selain itu, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi ekosistem berkelanjutan dalam pembinaan UMKM.

PT Pertamina (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia melalui inovasi pemasaran yang semakin luas. Kini, produk-produk unggulan dari UMKM Mitra Binaan Pertamina mulai mengudara dan dapat diakses oleh penumpang melalui booklet maskapai Pelita Air.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis Pertamina dalam membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, sekaligus menghadirkan pengalaman baru bagi penumpang untuk mengenal dan membeli produk-produk lokal berkualitas selama perjalanan udara. Program ini juga sejalan dengan upaya berkelanjutan Pertamina dalam membantu kemajuan UMKM Indonesia agar semakin berdaya saing dan naik kelas di pasar nasional maupun global





