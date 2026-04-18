Pertamina International Shipping Siapkan Rencana Darurat Pelayaran Kapal Tanker di Selat Hormuz Pasca Gencatan Senjata

PT Pertamina International Shipping (PIS) telah merancang rencana pelayaran darurat untuk dua kapal tankernya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, yang sempat tertahan di Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran membuka kembali jalur komersial di selat strategis tersebut menyusul kesepakatan gencatan senjata.

PT Pertamina International Shipping (PIS) sigap merespons dinamika geopolitik di kawasan strategis Selat Hormuz dengan menyiapkan rencana pelayaran darurat yang matang bagi dua unit kapal tanker milik PT Pertamina (Persero). Kapal-kapal tersebut, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, sempat mengalami penundaan pelayaran akibat situasi yang berkembang di selat vital tersebut.

Keputusan PIS untuk segera merancang kembali strategi pelayaran ini merupakan respons langsung atas pengumuman resmi dari pemerintah Iran yang menyatakan pembukaan kembali jalur pelayaran komersial di wilayah tersebut. Pembukaan ini menandai sebuah perkembangan positif yang diharapkan dapat memulihkan kelancaran arus perdagangan dan transportasi laut di salah satu jalur maritim terpenting di dunia. Menurut Pejabat Sementara Corporate Secretary PIS, Vega Pita, tim PIS secara intensif terus memantau perkembangan kondisi di lapangan demi memastikan keselamatan dan keamanan operasional kedua kapal tanker tersebut. Persiapan pelayaran darurat ini tidak hanya terbatas pada penyusunan ulang rute pelayaran, namun mencakup serangkaian analisis mendalam dan tindakan preventif yang komprehensif. Hal ini meliputi identifikasi dan mitigasi risiko keamanan laut, penguatan sistem navigasi elektronik yang canggih untuk memastikan akurasi dan keandalan navigasi, serta penyusunan rencana kontingensi darurat yang siap diaktifkan apabila situasi kembali berubah. “Kami juga menyiapkan berbagai skenario agar operasional kapal tetap aman dalam berbagai kondisi,” tegas Vega Pita, menunjukkan kesiapan PIS dalam menghadapi potensi tantangan yang mungkin timbul. Lebih lanjut, PIS juga menjaga komunikasi yang erat dan terus menerus dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Koordinasi ini krusial untuk mendapatkan dukungan diplomatik yang diperlukan guna menjamin kelancaran proses pelayaran kedua kapal tanker tersebut di tengah lanskap geopolitik yang terkadang kompleks. Keputusan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui platform X, didasarkan pada adanya kesepakatan gencatan senjata yang berlaku di kawasan tersebut. “Mengingat gencatan senjata, lalu lintas bagi semua kapal komersial di Selat Hormuz dinyatakan dibuka sepenuhnya selama waktu gencatan senjata yang tersisa,” ujar Araghchi. Pengumuman ini memberikan kepastian dan kelegaan bagi para pelaku industri maritim internasional, termasuk PIS, yang sangat bergantung pada kelancaran akses melalui selat ini. Pembukaan kembali jalur pelayaran komersial ini diharapkan dapat meminimalisir dampaknya terhadap rantai pasok global dan memulihkan kepercayaan diri para operator kapal. PIS, sebagai salah satu pemain utama dalam industri pelayaran internasional, menunjukkan profesionalisme dan kesigapannya dalam beradaptasi dengan situasi yang berubah cepat, memastikan operasionalnya tetap berjalan dengan aman dan efisien. Langkah proaktif PIS ini menegaskan komitmennya terhadap kelangsungan bisnis dan keselamatan aset perusahaannya di tengah ketidakpastian global





