Pertamina: Informasi Pembatasan Pertalite Tidak Benar, Pertamina Patra Niaga Tetap Distribusi Energi Normal

Informasi mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu yang beredar di media sosial, dipastikan tidak benar. Pertamina Patra Niaga hanya akan menjalankan mandat distribusi energi mengikuti kebijakan resmi Pemerintah.

terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun kapasitas mesin kendaraan , sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.

"Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026, dipastikan tidak benar," kata Roberth dalam keterangannya, Sabtu, 23 Mei 2026. Dia pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Sebab, Pertamina Patra Niaga hanya akan menjalankan mandat distribusi energi mengikuti kebijakan resmi Pemerintah.

"Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan," ujarnya. Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina, sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Pertamina menjalankan dua pilar utama strategi bisnis, yakni mengoptimalkan bisnis eksisting berbasis energi fosil serta mempercepat pengembangan bisnis rendah karbon.

