Pertamina Hulu Energi Mengatasi Penurunan Produksi Minyak dan Gas dengan Eksploitasi Produksi dan Teknologi EOR

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menghadapi penurunan produksi minyak mentah secara alami sebesar 24% per tahun, sedangkan produksi gas bumi nasional diperkirakan akan merosot rata-rata 21% per tahun. PHE mendorong kegiatan eksploitasi produksi migas untuk menyeimbangkan penurunan produksi. Perusahaan menyiapkan ribuan aktivitas operasional, seperti pengeboran pengembangan sumur baru, perbaikan sumur, dan tindakan intervensi teknis lainnya, untuk melawan laju penurunan produksi. PHE juga mengoptimalkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) baik melalui injeksi uap maupun kimia pada lapangan-lapangan matang untuk memberikan tambahan volume produksi secara berkelanjutan.

