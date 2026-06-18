Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Siap Digelar, Angkat Tema Kebangkitan Pahlawan Lokal

MotoGP 2026 di Mandalika resmi diluncurkan dengan tema The Rise of Local Heroes, menampilkan 76 pembalap dari 23 negara, termasuk dua pembalap Indonesia, serta transformasi marshal lokal NTB yang kini 100 persen berasal dari dalam negeri.

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kembali bersiap menjadi sorotan dunia lewat penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ajang balap motor paling bergengsi ini akan digelar pada 9-11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika , Nusa Tenggara Barat.

Memasuki tahun kelima penyelenggaraan MotoGP di Indonesia, peluncuran resmi sekaligus pembukaan penjualan tiket dilakukan di Sarinah, Jakarta, Kamis (18/6). Tahun ini, Pertamina Grand Prix of Indonesia mengusung tema The Rise of Local Heroes, yang menegaskan kebangkitan talenta lokal Indonesia di panggung motorsport dunia. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen untuk terus mendorong partisipasi dan prestasi pembalap Indonesia di kancah internasional.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Pertamina sebagai sponsor utama, ajang ini diharapkan menjadi momentum emas bagi generasi muda Indonesia untuk bermimpi dan berprestasi di dunia balap motor. Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menyatakan bahwa Pertamina Grand Prix of Indonesia kini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ajang olahraga internasional. Ia menekankan bahwa event ini telah menjadi katalis pengembangan destinasi The Mandalika sekaligus instrumen nation branding Indonesia di mata dunia.

Kehadiran MotoGP di Mandalika sejak 2021 telah membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, pariwisata, dan citra Indonesia sebagai tuan rumah event kelas dunia. Penjualan tiket dibuka secara bertahap dengan berbagai program menarik. Program Early Bird berlangsung mulai 18 Juni hingga minggu kedua Juli 2026 dengan diskon 50 persen. Setelah itu, Presale 1 menawarkan potongan 30 persen hingga minggu kedua Agustus, disusul Presale 2 dengan diskon 20 persen hingga minggu ketiga September 2026.

Tiket resmi dapat dibeli melalui aplikasi GOERS, situs themandalikagp.com, serta Official Ticket Booth Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sarinah. Masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan diskon besar-besaran ini sebelum kehabisan. Selain itu, tersedia juga paket tiket khusus untuk keluarga dan komunitas balap. Salah satu capaian paling membanggakan adalah transformasi sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat.

Jika pada tahun pertama penyelenggaraan MotoGP di Mandalika seluruh marshal berasal dari luar negeri, kini 100 persen marshal yang bertugas merupakan talenta lokal NTB yang telah memenuhi standar internasional. Ini menunjukkan bahwa ajang ini tidak hanya menghadirkan balapan spektakuler, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat. Pelatihan dan sertifikasi marshal secara berkelanjutan telah dilakukan oleh pihak penyelenggara bersama dengan federasi balap internasional. Ke depan, diharapkan semakin banyak tenaga lokal yang terlibat dalam berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari teknis hingga manajerial.

Pada 2026, sebanyak 76 pembalap dari 23 negara akan tampil di Mandalika. Mereka terdiri atas 22 pembalap MotoGP, 28 pembalap Moto2, dan 26 pembalap Moto3. Indonesia juga kembali memiliki wakil di kejuaraan dunia, yaitu Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Kehadiran kedua pembalap muda ini menjadi bukti nyata kebangkitan talenta lokal yang diusung dalam tema tahun ini.

Mario Suryo Aji yang telah berpengalaman di ajang Moto2 diharapkan mampu bersaing dengan pembalap-pembalap top dunia, sementara Veda Ega Pratama yang naik ke kelas Moto3 akan menjadi andalan baru Indonesia. Masyarakat Indonesia pun diharapkan memberikan dukungan penuh kepada para pembalap tanah air. Selain balapan utama, berbagai acara pendukung juga akan digelar, seperti konser musik, festival kuliner, dan pameran otomotif. The Mandalika sendiri menawarkan pemandangan pantai yang indah dan infrastruktur kelas dunia, menjadikannya destinasi wisata favorit.

Dengan persiapan yang matang, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 siap menyuguhkan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar balap dari seluruh dunia





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