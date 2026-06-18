Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 resmi dibuka penjualan tiketnya dengan tema "Kebangkitan Talenta Lokal"

Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 akan berlangsung pada 9-11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit. Penjualan tiket telah dibuka dengan berbagai skema diskon, sementara ajang ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah, promosi pariwisata, dan peningkatan kompetensi talen lokal dalam ekosistem balap motor kelas dunia. Tema "The Rise of Local Heroes" menonjolkan transformasi sumber daya manusia lokal, termasuk marshal serta performa pembalap muda Indonesia di kancah internasional.

Indonesia kembali bersiap menjadi pusat perhatian dunia lewat penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ajang balap motor paling bergengsi tersebut akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika , Nusa Tenggara Barat.

Event ini menjadi ajang MotoGP untuk tahun kelima berturut-turut di Indonesia. Penjualan tiket resmi telah dibuka mulai 18 Juni 2026 dengan menawarkan berbagai skema diskon menarik untuk masyarakat melalui platform daring. Penyelenggara mengusung tema "The Rise of Local Heroes: Kebangkitan Prestasi Talenta Lokal Gaungkan #IndonesiaMendunia" yang merefleksikan perkembangan talenta motorsport nasional sekaligus dampak positif MotoGP bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Tiket resmi dapat diperoleh melalui aplikasi GOERS sebagai Official Master Ticketing Partner, situs resmi themandalikagp.com, serta Official Ticket Booth di Sarinah, Jakarta. Masyarakat dapat memanfaatkan program penjualan tiket bertahap: Early Bird dari 18 Juni hingga pekan kedua Juli 2026 dengan diskon 50 persen, Presale 1 (pekan kedua Juli - pekan kedua Agustus) dengan potongan 30 persen, dan Presale 2 (pekan kedua Agustus - pekan ketiga September) dengan diskon 20 persen.

Acara ini kini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ajang balap internasional. Men Direktur Pengembangan Event Pertamina, Maya Amarilis Hoete, menyatakan bahwa Pertamina Grand Prix of Indonesia telah menjadi katalis pengembangan destinasi The Mandalika sekaligus instrumen nation branding Indonesia di mata dunia. Dengan jangkauan siaran yang mencapai sekitar 677 juta pasang mata secara global, ajang ini memperlihatkan bagaimana Indonesia mampu menghadirkan event berstandar dunia sekaligus menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.

Transformasi sumber daya manusia lokal menjadi salah satu capaian yang membanggakan. Jika pada tahun pertama seluruh marshal berasal dari luar negeri, kini 100 persen marshal yang bertugas merupakan talenta lokal NTB yang telah memenuhi standar internasional. Ini adalah bukti bahwa Pertamina Grand Prix of Indonesia tidak hanya menghadirkan kebanggaan nasional, tetapi juga membuka peluang, meningkatkan kompetensi, dan menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat daerah.

MotoGP Mandalika 2026 akan menghadirkan 76 pebalap dari 23 negara yang terbagi di kelas MotoGP, Moto2, dan Moto3. Indonesia kembali memiliki wakil di ajang dunia melalui Mario Suryo Aji di Moto2 serta Veda Ega Pratama di Moto3. Optimisme terhadap masa depan motorsport Indonesia semakin menguat berkat prestasi para pembalap muda Tanah Air di kancah internasional. Kiandra Ramadhipa sukses meraih kemenangan perdananya di Moto3 Junior World Championship seri Estoril, Portugal, pada 14 Juni 2026.

Sementara Aldi Satya Mahendra berhasil naik podium dengan finis ketiga pada Race 2 WorldSSP seri Misano, Italia. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, menilai kehadiran pembalap Indonesia di level dunia menjadi bukti positif Developments pembinaan motorsport nasional. Kehadiran Mario Suryo Aji di Moto2 dan Veda Ega Pratama di Moto3 menunjukkan bahwa pembinaan olahraga motorsport Indonesia berada pada arah yang positif.

Pertamina Grand Prix of Indonesia bukan hanya menghadirkan tontonan kelas dunia, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk berani bermimpi, berkompetisi, dan berprestasi di tingkat internasional





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