Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026: Momentum Nasional dalam Pengembangan The Mandalika dan Talenta Motorspor

Edisi kelima Pertamina Grand Prix of Indonesia menampilkan 76 pembalap dari 23 negara, mengusung semangat The Rise of Local Heroes, serta memberikan dampak ekonomi dan sosial signifikan bagi kawasan Mandalika dan Indonesia secara keseluruhan.

Memasuki tahun kelima, Pertamina Grand Prix of Indonesia telah menjadi katalis utama dalam mengembangkan destinasi The Mandalika sekaligus berfungsi sebagai instrumen nation‑branding Indonesia di panggung dunia.

Dengan jangkauan siaran yang diperkirakan menembus sekitar 677 juta pasang mata secara global, ajang balap motor ini menampilkan kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan event berstandar internasional sekaligus menciptakan dampak positif yang nyata bagi masyarakat lokal. Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menyampaikan bahwa kehadiran event ini tidak hanya menegaskan posisi Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi kelas dunia, melainkan juga membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi daerah sekitar, khususnya melalui pelibatan tenaga kerja dan UMKM lokal.

Pada edisi 2026, sebanyak 76 pembalap terbaik dunia yang berasal dari 23 negara akan berkompetisi di tiga kelas utama: 22 pembalap MotoGP dari delapan negara, 28 pembalap Moto2 dari 13 negara, dan 26 pembalap Moto3 dari 12 negara. Indonesia diwakili oleh dua pembalap muda, Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3, yang menjadi bukti konkret keberhasilan program pembinaan motorsport nasional.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menilai kehadiran mereka sebagai sinyal positif bahwa jalur pengembangan talenta Indonesia kini berada pada lintasan yang tepat, sekaligus memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk bermimpi, berkompetisi, dan berprestasi di level internasional. Salah satu inovasi utama pada tahun ini adalah penerapan semangat "The Rise of Local Heroes". Seluruh marshal yang bertugas selama balapan merupakan talenta lokal dari Nusa Tenggara Barat yang telah memenuhi standar internasional, menegaskan komitmen penyelenggara untuk memberdayakan sumber daya manusia Indonesia.

Selain itu, mekanisme penjualan tiket dioptimalkan melalui tiga fase: early bird dengan potongan 50 % hingga minggu kedua Juli, Presale 1 dengan diskon 30 % hingga minggu kedua Agustus, dan Presale 2 dengan potongan 20 % hingga minggu ketiga September. Tiket dapat dibeli melalui aplikasi GOERS, situs resmi themandalikagp.com, serta loket resmi di Sarinah.

Konsep "Thrill in Paradise" menjadi benang merah pengalaman pengunjung, yang tidak hanya menyaksikan balapan kelas dunia, tetapi juga dapat menikmati keindahan alam Mandalika, warisan budaya, kuliner khas, serta olahraga wisata yang melengkapi paket destinasi. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, event ini berhasil menarik lebih dari 140 ribu penonton, sementara keseluruhan aktivitas MotoGP 2025 mencatat lebih dari 200 ribu pengunjung yang berkontribusi pada sektor transportasi, akomodasi, kuliner, UMKM, ekonomi kreatif, dan layanan pendukung lainnya.

Lebih dari 600 UMKM lokal terlibat dalam ekosistem event, dan lebih dari 3.000 tenaga kerja terserap pada berbagai sektor pendukung. Sirkuit Internasional Mandalika sendiri mencatat 285 hari aktivitas dan 206 event pada tahun 2025, dengan target peningkatan menjadi 244 hari aktivitas dan 132 event pada tahun 2026.

Kombinasi antara kompetisi kelas dunia, keindahan destinasi, pengembangan talenta nasional, dan dampak ekonomi yang terus meluas menjadikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan kapasitasnya sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional dan memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia





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