Pertamina Gelar Pasar Murah untuk Masyarakat Prasejahtera, Dimulai di Tuban

PT Pertamina (Persero) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan program Pasar Murah bagi masyarakat prasejahtera di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Program ini dimulai di Kabupaten Tuban , Jawa Timur pada 11 April 2026, dan akan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah wilayah operasional Pertamina .

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengutarakan bahwa program Pasar murah ini ditujukan untuk masyarakat prasejahtera yang termasuk dalam desil 1-4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pasar murah ini bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjadi solusi nyata bagi keluarga prasejahtera di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. “Di tengah dinamika global, Pertamina berharap program pasar murah ini dapat membantu masyarakat prasejahtera memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujar Baron. Pelaksanaan perdana di Tuban menyasar warga dari empat desa di sekitar wilayah operasi perusahaan, yaitu Desa Remen, Desa Tasikharjo, Desa Purworejo, dan Desa Mentoso, yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria masyarakat prasejahtera oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Sebagai bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pertamina memastikan program ini berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan paket sembako yang terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, susu kental manis 1 kaleng, kecap manis 1 botol, dan sarden 1 kaleng. Paket dengan harga normal Rp211.000 tersebut dapat ditebus masyarakat hanya dengan Rp30.000. “Hasil dari penjualan paket sembako ini akan sepenuhnya disalurkan kembali untuk mendukung pembangunan maupun operasional sarana ibadah, sarana prasarana desa, dan panti asuhan di sekitar wilayah pelaksanaan,” jelas Baron. Pertamina juga memastikan distribusi berjalan merata melalui Subholding Downstream, PT Pertamina Patra Niaga, dengan dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan yayasan. Penentuan penerima manfaat dilakukan oleh pemerintah daerah agar program ini tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Program Pasar Murah Pertamina ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan energi kebermanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.\Peluncuran program Pasar Murah di Tuban merupakan langkah awal dari komitmen jangka panjang Pertamina dalam mendukung stabilitas ekonomi masyarakat. Selain meringankan beban ekonomi, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat prasejahtera, sehingga mereka dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemilihan Tuban sebagai lokasi awal pelaksanaan didasarkan pada analisis mendalam terhadap kebutuhan masyarakat setempat, serta komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam mendukung program tersebut. Keberhasilan program ini akan menjadi landasan bagi pelaksanaan di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Pertamina berencana untuk terus memperluas jangkauan program Pasar Murah ini, dengan melibatkan lebih banyak wilayah operasional dan meningkatkan jumlah penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang berkelanjutan, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Pertamina juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program ini berjalan efektif dan efisien. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memantau dampak program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini juga akan menjadi prioritas, dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.\Program Pasar Murah Pertamina ini bukan hanya sekadar bantuan sosial, tetapi juga merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan. Pertamina menyadari bahwa keberlanjutan bisnisnya sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti program Pasar Murah ini. Selain itu, Pertamina juga menjalankan berbagai program lain di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Semua program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya, dan berkelanjutan. Pertamina berharap program Pasar Murah ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pertamina berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. Melalui berbagai program keberlanjutan, Pertamina berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik





Pertamina Pasar Murah Masyarakat Prasejahtera Tuban Sembako TJSL Bantuan Sosial Ekonomi

