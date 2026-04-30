Pertamina Gas Catat Kinerja Solid di 2025 dengan Pendapatan USD 861,51 Juta dan Laba Bersih Naik 21,43%

PT Pertamina Gas (Pertagas) mencatat kinerja yang kuat di tahun 2025 dengan pendapatan USD 861,51 juta dan laba bersih yang meningkat 21,43%. Pertumbuhan didorong oleh transportasi gas, minyak, dan regasifikasi. Direktur Utama Indra P. Sembiring menjelaskan strategi ekspansi untuk mendukung pertumbuhan di 2026.

PT Pertamina Gas ( Pertagas ) berhasil mencatat kinerja yang solid sepanjang tahun 2025 dengan pendapatan mencapai USD 861,51 juta dan laba bersih yang meningkat sebesar 21,43%.

Kinerja positif ini didorong oleh pertumbuhan di berbagai lini bisnis, termasuk transportasi gas, transportasi minyak, dan regasifikasi. Volume penyaluran gas mencapai lebih dari 1.500 MMSCFD (million standard cubic feet per day), sementara transportasi minyak menyalurkan lebih dari 174 ribu barel per hari (BOPD). Bisnis regasifikasi juga berkontribusi dengan volume lebih dari 155 billion British thermal unit per day (BBTUD).

Direktur Utama PT Pertamina Gas, Indra P. Sembiring, menjelaskan bahwa Pertagas beroperasi di sektor midstream industri migas Indonesia melalui empat anak usaha, yaitu Perta Arun Gas, PT Perta-samtan Gas, PT Pertaga Niaga, dan Perta Daya Gas. Pertumbuhan bisnis Pertagas sejalan dengan peningkatan permintaan gas di Indonesia, didorong oleh pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mendorong Pertagas untuk melakukan ekspansi guna memastikan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri, terutama dari sektor industri.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan di tahun 2026, Pertagas akan fokus pada strategi ekspansi infrastruktur, optimasi operasional, dan kolaborasi dengan mitra industri. Pertagas juga akan memperkuat inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selain itu, perusahaan akan terus memantau dinamika pasar dan kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan strategi bisnis. Untuk informasi lebih lanjut tentang rencana strategis Pertagas, simak dialog Andi Shalini dengan Direktur Utama PT Pertamina Gas, Indra P. Sembiring, dalam program Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 30/04/2026)





