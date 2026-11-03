Pertamina EP Tambun Field Naikkan Produksi Gas Lapangan Jatinegara 150 Persen

Pertamina EP Tambun Field tingkatkan produksi gas ke 12,3 juta kaki kubik per hari berkat inovasi CEMARA dan STEP UP 2.0.

Pertamina EP Tambun Field berhasil meningkatkan produksi gas alam dari Lapangan Jatinegara hingga mencapai angka rekor sebesar 12,3 juta standar kaki kubik per hari atau setara dengan 12,3 MMSCFD. Pencapaian produktivitas tinggi ini tercapai pada Oktober 2026 melalui implementasi dua strategi inovasi operasional yang dirancang untuk memperbaiki kinerja sumur secara signifikan.

Mekanisme Inovasi CEMARA dan STEP UP 2.0

Totok Parafianto, Senior Manager Pertamina EP Tambun Field, menjelaskan bahwa capaian produksi gas ini meningkat hampir 1,5 kali lipat dibandingkan rata-rata produksi sebelum Lapangan Jatibarang dikelola kembali pada Februari tahun lalu yang hanya sebesar 8,3 MMSCFD. Peningkatan drastis ini didukung oleh penerapan dua inovasi utama yang dilaksanakan berturut-turut pada bulan April dan Mei tahun ini, yaitu CEMARA dan STEP UP 2.0.

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Inovasi CEMARA difokuskan pada penanganan tantangan di Sumur JNG-003, di mana permasalahan utama adalah tingginya volume air yang menyertai aliran gas. Kondisi ini sebelumnya menuntut penanganan rutin yang mengurangi efisiensi operasi. Melalui CEMARA, tim melakukan pemeriksaan kondisi internal sumur untuk mengidentifikasi sumber masuknya air dengan presisi tinggi sebelum menentukan langkah perbaikan yang tepat.

Sementara itu, inovasi STEP UP 2.0 dikembangkan untuk mengatasi kendala di Sumur JNG-004 yang sebelumnya belum kembali berproduksi. Tim teknik memanfaatkan alat canggih bernama WireGate™ RB Pulling Tool untuk mengangkat hambatan fisik di dalam sumur. Setelah akses sumur berhasil dibuka kembali, proses perbaikan dan pengujian dapat dilanjutkan hingga sumur tersebut kembali beroperasi dengan penuh kapasitas.

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Dampak Nyata Terhadap Kinerja Sumur dan Efisiensi

Implementasi inovasi CEMARA memberikan hasil yang sangat konkret bagi Sumur JNG-003. Produksi gas dari sumur ini meningkat tajam dari 1,42 MMSCFD menjadi sekitar 2,7 MMSCFD. Selain peningkatan produksi gas, volume air yang keluar dari sumur berhasil ditekan secara drastis dari 792 barel per hari menjadi sekitar 0,5 barel per hari.

Penurunan volume air ini secara langsung mengurangi kebutuhan penanganan harian di lapangan, sehingga operasi sumur menjadi jauh lebih efisien. Kontribusi gas dari sumur ini pun bertambah signifikan tanpa membebani operasional dengan limbah air berlebih. Efisiensi ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif bagi para technician lapangan.

Pada sisi lain, penerapan STEP UP 2.0 pada Sumur JNG-004 juga mencatatkan prestasi luar biasa. Produksi gas dari sumur tersebut berhasil mencapai puncak sebesar 3,53 MMSCFD. Keunggulan lain dari inovasi ini terletak pada aspek waktu dan biaya; pekerjaan yang semula direncanakan memakan waktu 16 hari berhasil diselesaikan lebih cepat dalam jangka waktu 12 hari.

Dari segi anggaran, perusahaan berhasil memangkas biaya operasional sebesar 25 persen di bawah estimasi awal. Efisiensi waktu yang dicapai juga berkontribusi pada penghematan sumber daya alam, tepatnya sekitar 800 liter bahan bakar. Penghematan ini setara dengan estimasi pengurangan emisi karbon sebesar 2,14 ton CO₂e, yang sejalan dengan komitmen keberlanjutan lingkungan.

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Komitmen Terhadap Optimasi Produksi dan Energi Nasional

Totok Parafianto menegaskan bahwa keberhasilan inovasi CEMARA dan STEP UP 2.0 membuktikan bahwa solusi berbasis kebutuhan operasional nyata memberikan dampak langsung terhadap target perusahaan. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat kolaborasi dan inovasi agar potensi lapangan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan di masa mendatang.

Pihaknya terus mendorong seluruh pekerja untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya fokus pada peningkatan volume produksi, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi biaya, waktu, dan aspek lingkungan. Pendekatan holistik ini menjadi kunci dalam menjaga keandalan operasi dan keselamatan kerja di wilayah operasi.

Melalui inovasi yang dikembangkan ini, Pertamina EP Tambun Field terus berupaya mengoptimalkan potensi produksi gas dari Lapangan Jatinegara. Upaya ini dilakukan demi mendukung penyediaan energi yang stabil dan berkelanjutan untuk Indonesia, sekaligus memastikan bahwa setiap sumber daya alam dimanfaatkan dengan cara yang paling efektif dan bertanggung jawab.