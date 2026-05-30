Pertamina EP Rantau dan Warga Aceh Tamiang Normalisasi Irigasi Sawah untuk Ketahanan Pangan

PT Pertamina EP Rantau Field berkolaborasi dengan warga Kampung Paya Meta, Aceh Tamiang, melakukan normalisasi irigasi sawah. Program ini bertujuan mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal pascabencana, sekaligus mewujudkan komitmen ESG perusahaan.

PT Pertamina EP Rantau Field, unit operasi hulu migas di bawah naungan Pertamina Hulu Rokan, menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat melalui program normalisasi irigasi sawah di Kampung Paya Meta, Aceh Tamiang .

Program ini merupakan hasil kolaborasi erat antara perusahaan dan warga setempat, yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi pascabencana. Field Manager Pertamina EP Rantau Field, Tomi Wahyu Alimsyah, menegaskan bahwa perbaikan drainase ini adalah wujud nyata komitmen perusahaan untuk memperkuat perekonomian masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di area operasi. Dengan pendekatan partisipatif, titik-titik pengerukan saluran irigasi disepakati bersama melalui musyawarah antara perusahaan dan pemerintah desa, memastikan kebutuhan riil petani terpenuhi secara efektif.

Kegiatan normalisasi ini dilakukan menggunakan satu unit ekskavator untuk mengeruk sedimentasi dan pendangkalan yang menghambat aliran air ke sawah-sawah petani. Datok Penghulu Paya Meta, Sugianto, menyampaikan apresiasi mendalam karena sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian mayoritas penduduk setempat. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menormalisasi seluruh drainase yang bermasalah, sehingga peran serta perusahaan menjadi sangat krusial. Warga desa pun turut bergotong royong membantu pekerjaan, menunjukkan semangat kebersamaan yang kuat.

Normalisasi ini diharapkan dapat menghindari risiko gagal panen yang seringkali disebabkan oleh irigasi tidak lancar, sehingga pasokan air ke persawahan menjadi lebih stabil dan produktivitas pertanian meningkat. Dampak positif ini pada gilirannya akan menjamin keberlanjutan mata pencarian warga dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Melalui program ini, Pertamina EP Rantau Field tidak hanya memberikan bantuan finansial atau peralatan, tetapi juga terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan, mencerminkan pendekatan kemitraan yang kuat.

Perusahaan yang berkomitmen pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ini ingin memastikan bahwa kehadirannya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Sinergi antara sektor swasta dan masyarakat seperti ini menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial. Ke depannya, Pertamina EP Rantau Field berharap dapat terus memperkuat hubungan baik dengan masyarakat dan melanjutkan program-program serupa untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga stabilitas pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana alam





