PT Pertamina (Persero) dan Rekosistem mengelola sampah Pertamina Eco RunFest 2026 dengan target 100 persen terolah hingga 6 Desember 2026 di Jakarta.

PT Pertamina (Persero) akan kembali menyelenggarakan acara Pertamina Eco RunFest 2026 pada 6 Desember 2026, dengan komitmen utama untuk menerapkan standar pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Acara olahraga dan festival tahunan ini mengajak masyarakat tidak hanya beraktivitas fisik, tetapi juga mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan melalui praktik pengurangan limbah yang ketat.

Strategi Pengelolaan Sampah Terintegrasi

Target utama penyelenggaraan tahun ini adalah memastikan bahwa 100 persen sampah yang dihasilkan selama rangkaian kegiatan dapat terolah sepenuhnya dan tidak berakhir di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA. Strategi ini dirancang untuk mengubah pola pikir publik tentang limbah, menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian integral dari pengalaman olahraga yang berkualitas tinggi dan berwawasan lingkungan.

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Untuk mencapai ambisi tersebut, Pertamina tidak lagi mengandalkan solusi parsial, melainkan mengadopsi pendekatan pengelolaan sampah yang komprehensif. Pendekatan ini mencakup seluruh fase operasional, dimulai dari tahap persiapan awal, menyusuri seluruh rangkaian acara pendahuluan, hingga puncak acara. Dengan cakupan yang luas ini, PT Pertamina (Persero) berupaya memastikan bahwa tidak ada sampah yang lolos dari sistem pengolahan yang terstandarisasi secara internasional.

Kolaborasi Strategis dengan Rekosistem

Pertamina kembali menggandeng Rekosistem sebagai mitra strategis untuk mengimplementasikan prinsip "Spark the Change, Leave Zero Trace" dalam manajemen limbah. Berbeda dengan kerja sama sebelumnya yang hanya berfokus pada aspek operasional pengangkutan sampah, tahun ini Rekosistem terlibat secara penuh sejak tahap perencanaan dan persiapan. Keterlibatan awal ini memastikan bahwa prinsip pengelolaan sampah yang bertanggung jawab diterapkan secara konsisten di setiap tahapan penyelenggaraan.

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Tika dari Rekosistem menjelaskan bahwa perubahan posisi mitra ini memungkinkan penanganan limbah yang lebih proaktif. Dengan menjadi mitra strategis sejak awal, Rekosistem dapat mendampingi perencanaan, pencatatan data, hingga eksekusi pengelolaan sampah. Hal ini menciptakan ekosistem kerja sama yang lebih solid dibandingkan model kolaborasi di masa lalu yang sifatnya reaktif hanya pada saat acara berlangsung.

Mekanisme Pengolahan Limbah dari Hulu Hingga Hilir

Penerapan Eco Waste Management dilakukan dengan pendekatan dari hulu hingga hilir. Upaya ini dimulai dari pengurangan penggunaan material sekali pakai di seluruh area kegiatan, penyediaan sarana pemilahan sampah yang memadai, serta pengumpulan limbah dari berbagai titik aktivitas. Sampah yang terkumpul akan dipilah secara ketat berdasarkan jenisnya, membedakan antara sampah organik dan anorganik untuk memaksimalkan nilai daur ulang.

Sampah anorganik seperti botol plastik bekas minuman akan disalurkan kepada mitra pengolah untuk diproses menjadi biji plastik atau bahan baku produk baru. Sistem ini juga melibatkan transparansi data, di mana jumlah dan jenis sampah akan dicatat serta ditampilkan secara real-time melalui dashboard pada situs resmi acara. Pengunjung dapat memantau kontribusi mereka terhadap pengurangan limbah, yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan target nol limbah di TPA.

Dampak Nyata dan Langkah Masa Depan

Acara puncak Pertamina Eco RunFest 2026 akan digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Istora Senayan, Jakarta, dengan target kehadiran 14.000 pelari dan 10.000 pengunjung festival. Muhammad Baron, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), menekankan bahwa event ini bukan sekadar ajang gengsi, tetapi standar internasional yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Pengukuran standar internasional ini memastikan kredibilitas program lingkungan yang digulirkan.

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Kehadiran ribuan peserta dan pengunjung menuntut partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pelari, pengunjung, tenant, hingga komunitas yang terlibat. Langkah sederhana seperti mengurangi sampah sekali pakai dan membuang sampah sesuai jenisnya menjadi kunci keberhasilan. Harapannya, kebiasaan baik ini tidak hanya berlaku selama acara, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menciptakan perubahan perilaku jangka panjang yang positif bagi ekosistem urban Jakarta dan Indonesia.