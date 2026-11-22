Pertamina Eco RunFest 2026 resmi meraih status Elite Label dari World Athletics untuk kategori Half Marathon. Event ini dijadwalkan pada 6 Desember 2026 di Jakarta dengan fokus pada standar internasional dan keberlanjutan lingkungan.

Pertamina Eco RunFest 2026 telah resmi memperoleh predikat bergengsi berupa World Athletics Elite Label pada kategori Half Marathon. Pencapaian ini menandai peningkatan signifikan dalam standar penyelenggaraan event lari terbesar dari PT Pertamina (Persero) tersebut, yang sebelumnya hanya berstatus sebagai World Athletics Road Race Label. Dengan status baru ini, Pertamina Eco RunFest kini ditempatkan dalam kelompok ajang lari berstandar internasional tertinggi yang diakui secara global.

Proses Penilaian Standar Internasional

Penghargaan Elite Label ini tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui serangkaian persyaratan ketat yang ditetapkan oleh badan otoritas atletik dunia. Untuk mencapai level tersebut, panitia penyelenggara harus memenuhi berbagai standar internasional yang komprehensif. Persyaratan ini mencakup sertifikasi rute yang diverifikasi oleh Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) untuk memastikan keakuratan jarak.

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Selain validasi rute, kehadiran atlet berlapis internasional menjadi syarat mutlak dalam kategori ini. Keabsahan hasil lomba juga dijaga ketat melalui penerapan sistem anti-doping yang mengikuti standar Athletics Integrity Unit. Aspek keselamatan peserta dan ketersediaan layanan medis berkualitas tinggi turut menjadi poin penilaian kritis dalam proses akreditasi.

Seluruh aspek teknis dan operasional ini harus selaras dengan kerangka kerja Athletics for a Better World (ABW). Fokus utama penilaian tidak hanya terletak pada aspek kompetitif olahraga, melainkan juga pada implementasi prinsip keberlanjutan yang menjadi ciri khas utama dari Pertamina Eco RunFest. Hal ini memastikan bahwa event bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga dampak positif bagi lingkungan.

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Integrasi Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan

Arya Dwi Paramita, Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), menegaskan bahwa keberhasilan meraih Elite Label ini merupakan pengakuan atas kualitas penyelenggaraan event serta hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Dalam pernyataannya di Gedung Oil Centre, Jakarta Pusat, pada Rabu, 18 November 2025, ia menjelaskan bahwa aspek keberlanjutan atau sustainability menjadi salah satu faktor krusial dalam penilaian label Elite.

Pernyataan Arya Dwi Paramita ini semakin memperkuat identitas Pertamina Eco RunFest sebagai ajang yang tidak sekadar menjadi kompetisi olahraga lari, tetapi juga secara aktif mengedepankan aspek lingkungan dalam setiap aspek penyelenggaraannya. Pertamina berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan event memberikan dampak positif bagi ekosistem, melampaui tujuan olahraga semata.

Upaya nyata dalam penerapan prinsip keberlanjutan ini telah diwujudkan melalui berbagai inisiatif inovatif. Salah satu contohnya adalah penggunaan Eco Jersey yang terbuat sepenuhnya dari bahan daur ulang, mengurangi jejak karbon dari produksi pakaian atletik. Selain itu, pengelolaan sampah dilakukan melalui program Eco Waste Management yang terstruktur dan efisien.

Edukasi lingkungan kepada peserta dan masyarakat luas juga menjadi bagian integral dari event melalui program Eco Education. Pertamina juga mengembangkan Eco Innovation dengan melibatkan generasi muda untuk menghadirkan solusi kreatif bagi masalah lingkungan. Langkah-langkah konkret ini menunjukkan konsistensi Pertamina dalam mengintegrasikan olahraga dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

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Kesiapan Teknis dan Dampak bagi Peserta

Reza Puspo, Race Director Pertamina EcoRunFest 2026, menjelaskan bahwa kenaikan status menjadi Elite Label membawa kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Ia menyatakan bahwa sebagai penyelenggara, mereka wajib meningkatkan kualitas event lebih tinggi lagi sesuai dengan standar teknis internasional yang ketat dari World Athletics. Reza Puspo menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah finalisasi teknis.

Kesiapan teknis dan operasional kini memasuki tahap akhir, mencakup penyelarasan lintasan, pengaturan titik start, hingga pengujian sistem timing yang presisi. Reza Puspo juga memastikan kesiapan atlet elite internasional dan layanan medis telah siap sedia. Manajemen lalu lintas dan keselamatan peserta menjadi prioritas utama untuk menjamin pengalaman berlari yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta.

Event yang akan berlangsung pada 6 Desember 2026 di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, ini akan menghadirkan berbagai kategori perlombaan. Selain kategori utama Half Marathon yang baru saja meraih label Elite, peserta juga dapat menikmati kategori 10K, 5K, dan Fun Run yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan pelari amatir maupun profesional.

Pertamina Eco RunFest 2026 diperkirakan akan menarik partisipasi sebesar 14.000 pelari dan 10.000 pengunjung festival. Arya Dwi Paramita berharap pencapaian ini menjadi motivasi bagi tim untuk terus meningkatkan kualitas, menjadikan event ini sebagai kebanggaan nasional sekaligus ajang lari berstandar global yang mendefinisikan ulang makna olahraga berkelanjutan di Indonesia.