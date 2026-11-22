Sebanyak 14.000 pelari akan berkumpul di GBK Jakarta pada 6 Desember 2026 untuk Pertamina Eco RunFest 2026. Acara ini menggabungkan lari sehat dengan gerakan pelestarian lingkungan.

Pertamina Eco RunFest 2026 semakin dekat dengan hitungan mundur hanya tersisa 14 hari lagi. Acara puncak ini akan dihadiri oleh 14.000 pelari dari berbagai latar belakang yang siap memeriahkan ajang lari terbesar bertema lingkungan tersebut. Komunitas olahraga Indonesia menanti momen ini untuk menunjukkan komitmen terhadap gaya hidup sehat dan kepedulian ekologis secara simultan.

Mekanisme Road To Eco RunFest Vol 8

Menuju hari H, Pertamina secara rutin mengadakan Road to Pertamina Eco RunFest 2026 Vol. 8 yang dilaksanakan pada Minggu, 22 November. Kegiatan pra-acara ini dirancang khusus untuk mengajak para peserta dan masyarakat umum menerapkan pola hidup sehat sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Partisipan dituntut untuk aktif dalam setiap tahapan persiapan demi mewujudkan event yang berkelanjutan.

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Pertamina Eco RunFest 2026 secara resmi akan dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 2026 mendatang. Lokasi yang dipilih untuk acara monumental ini adalah kawasan GBK Senayan Jakarta. Pemilihan venue bersejarah ini menjadi simbol penting dalam menyatukan gerakan nasional antara kesehatan fisik dan perlindungan alam di jantung ibu kota Indonesia.

Komitmen Ekologis Muhammad Baron dan Pertamina

Muhammad Baron, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), menjelaskan bahwa acara ini bukan sekadar lomba lari biasa. Menurutnya, kegiatan ini menghadirkan berbagai inisiatif ramah lingkungan yang mengajak peserta untuk memahami pentingnya pengelolaan lingkungan dalam setiap aktivitas harian mereka. Semangat keberlanjutan diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti membawa foldable cup, menggunakan transportasi umum, dan melakukan plogging.

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Baron menekankan bahwa Pertamina Eco RunFest 2026 merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya fokus pada penyediaan energi, tetapi juga aktif mendorong kesadaran akan urgensi keberlanjutan. Gerakan bersama ini bertujuan membuktikan bahwa menjaga kesehatan dan lingkungan dapat dimulai dari langkah kecil yang konsisten.

Dampak dari gerakan kolaboratif ini diharapkan tidak berhenti pada hari pelaksanaan saja. Menurut pernyataan resmi, ketika ribuan orang bergerak bersama, efek positifnya akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan visi Pertamina untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Tujuh Inisiatif Keberlanjutan dan Dampak Jangka Panjang

Acara tahun ini menghadirkan tujuh pilar utama keberlanjutan yang menjadi fokus utama penyelenggaraan. Ketujuh inisiatif tersebut meliputi Eco Jersey, Eco Innovation, Eco Mission, Eco Talent, Eco Production, Eco Waste Management, serta Eco Education. Setiap elemen ini dirancang untuk memastikan bahwa jejak karbon acara dapat diminimalkan semaksimal mungkin.

Melalui implementasi ketujuh inisiatif tersebut, peserta akan merasakan bagaimana kegiatan olahraga berskala besar dapat tetap mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan. Pertamina berharap dapat menghadirkan energi positif yang melampaui batas-batas aktivitas olahraga konvensional. Tujuannya adalah mengajak masyarakat merasakan langsung bahwa gaya hidup sehat dan kebersamaan dapat menjadi kekuatan besar.

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Harapan besar Pertamina adalah agar semakin banyak masyarakat yang terinspirasi untuk menjalani hidup sehat dan peduli lingkungan. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Dengan langkah-langkah konkret yang diterapkan, acara ini diharapkan menjadi katalisator perubahan perilaku menuju masyarakat yang lebih sadar lingkungan.