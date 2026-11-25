PT Pertamina dan PT PLN merampingkan struktur bisnis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan BPI Danantara untuk efisiensi dan fokus kompetensi inti di tahun 2026 hingga 2028.

Jakarta, 25 November 2026 - PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi mengumumkan langkah strategis untuk merampingkan struktur organisasi melalui pemangkasan jumlah anak usaha. Keputusan komprehensif ini dijalankan sebagai implementasi langsung dari arahan strategis Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, serta arahan dari Badan Pengurus Investasi Danantara (BPI Danantara) untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Rencana Pemangkasan Pertamina 84 Entitas Hingga 2028

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, mengonfirmasi bahwa perusahaan energi nasional tersebut merencanakan perampingan terhadap 84 anak usaha sepanjang tahun 2026. Jumlah ini merupakan bagian dari total 104 entitas yang masuk dalam rencana pemangkasan komprehensif yang ditargetkan selesai sepenuhnya hingga tahun 2028.

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Agung memperinci progres awal dari rencana besar tersebut dengan menyatakan bahwa sebanyak 46 perusahaan telah rampung ditata dan dilepas dari struktur inti. Untuk sisa 38 entitas, Pertamina menargetkan penyelesaiannya tepat pada akhir tahun 2026, sehingga total 84 entitas tersebut berhasil di-streamline. Sementara itu, sekitar 20 entitas usaha lainnya akan melanjutkan proses penataan pada tahun 2027.

Pengambilan keputusan ini didasarkan pada sembilan prinsip panduan yang telah disepakati bersama oleh jajaran direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham di lingkungan Pertamina. Parameter utama yang menjadi acuan mencakup kontribusi terhadap ketahanan energi nasional, fokus pada kompetensi inti bisnis, serta kemampuan perusahaan untuk mencetak laba secara berkelanjutan.

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Berikutnya, unit bisnis yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan ketahanan energi maupun yang memiliki margin keuntungan minim bakal dilepas atau ditata ulang secara signifikan. Beberapa sektor bisnis yang saat ini sedang disorot untuk proses divestasi atau penataan ulang meliputi layanan rumah sakit Pertamina serta maskapai penerbangan Pelita Air.

Strategi Penyatuan Usaha dan Divestasi pada PT PLN

Sementara itu, PT PLN juga mengumumkan rencana ambisius untuk memangkas jumlah anak usahanya dari 44 entitas menjadi 23 entitas yang lebih terfokus. Langkah penataan tersebut merupakan kelanjutan logis dari restrukturisasi holding-subholding yang telah dimulai sejak akhir tahun 2022, yang sebelumnya membentuk empat subholding besar sebagai pilar bisnis baru.

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Rakhmad Dewanto, menjelaskan bahwa target awal agenda streamlining tersebut adalah reduksi jumlah entitas signifikan. Alasan utama dilakukan pemangkasan ini meliputi adanya divestasi terhadap perusahaan yang bersifat dormant atau tidak aktif, serta konsolidasi atas lini usaha yang tumpang tindih, khususnya pada jasa operasi dan pemeliharaan.

PT PLN Electricity Services, PT PLN Indonesia Power Services, PT PLN Suku Cadang, dan PT Mitra Karya Prima ditargetkan untuk dikonsolidasikan dalam operasional dan pemeliharaan. Selain itu, PT Bayan Koalindo Lestari akan melalui proses divestasi, menunjukkan strategi yang jelas dalam memisahkan aset non-inti dari struktur inti bisnis kelistrikan nasional.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya di Tahun 2027

Langkah konsolidasi yang dilakukan PT PLN juga menargetkan penyelesaian divestasi tambang batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang pada tahun 2027. Sebanyak lima entitas tambahan akan diselesaikan pada tahun tersebut, termasuk aset-aset yang selama ini berlapis di bawah struktur anak perusahaan dan dinilai kurang efisien.

Pemangkasan ini secara langsung menyasar lini usaha konstruksi pembangkit dan jasa operasi yang sebelumnya memiliki tumpang tindih manajemen. Dengan menyederhanakan struktur dari 44 menjadi 23 entitas, PLN berharap dapat meningkatkan kecepatan respon operasional dan mengurangi biaya overhead manajemen yang selama ini menghambat efisiensi.

Kedua perusahaan energi strategis ini menargetkan penyelesaian tahap pertama dari rencana pemangkasan besar-besaran ini pada akhir tahun 2026. Seluruh proses ini dilaksanakan di bawah pengawasan ketat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemenko PPN/Bappenas) untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan nasional yang berlaku.