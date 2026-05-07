Pertamina dan Halliburton Bersinergi Tingkatkan Produksi Migas Melalui Teknologi Mutakhir

Pertamina memperkuat ketahanan energi nasional dengan berkolaborasi bersama Halliburton dalam optimalisasi multistage fracturing dan pemanfaatan AI untuk sektor hulu migas.

Pertamina Persero berkomitmen penuh dalam memperkokoh ketahanan energi nasional melalui strategi perluasan kolaborasi global. Langkah strategis ini diambil untuk memacu peningkatan kinerja di sektor hulu minyak dan gas bumi, yang menjadi pilar penting dalam ketersediaan energi di Indonesia.

Dalam sebuah agenda penting yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat, Pertamina mengadakan pertemuan intensif dengan Halliburton untuk menyelaraskan pemanfaatan teknologi mutakhir guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi hulu. Sinergi ini merupakan tindak lanjut nyata dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya pada bulan Februari, yang kini diarahkan pada implementasi konkret di lapangan guna memberikan dampak signifikan bagi produksi migas nasional. Fokus utama dari kolaborasi antara Pertamina dan Halliburton ini terbagi menjadi dua area prioritas yang sangat krusial.

Pertama adalah optimalisasi keekonomian multistage fracturing atau MSF, sebuah teknik stimulasi sumur yang dirancang untuk meningkatkan aliran hidrokarbon dari reservoir yang sulit. Kedua adalah percepatan monetisasi sumber daya migas non-konvensional di Indonesia. Dengan memanfaatkan pengalaman operasional Halliburton yang sangat luas di Amerika Serikat, Pertamina berharap dapat mengadopsi praktik terbaik dalam mengelola cadangan non-konvensional yang memiliki karakteristik kompleks.

Pihak Pertamina menekankan bahwa penerapan teknologi digital dan model eksekusi yang telah teruji menjadi kunci utama dalam membuka potensi reservoir yang selama ini sulit dijangkau atau tidak ekonomis untuk diproduksi dengan metode konvensional. Eric Holley, selaku Senior Vice President of Production Enhancement dari Halliburton, menyatakan komitmen penuh perusahaannya untuk mendukung target produksi Pertamina. Halliburton siap mengerahkan kapabilitas terbaik mereka, khususnya dalam bidang fracturing dan peningkatan produksi atau production enhancement, untuk membantu Pertamina memonetisasi Low Quality Reservoirs.

Melalui penerapan MSF yang presisi, diharapkan lapangan-lapangan dengan kualitas rendah tetap bisa memberikan kontribusi produksi yang optimal. Selain itu, Halliburton juga berkomitmen membantu membangun ekosistem pengembangan sumber daya non-konvensional yang lebih luas di Indonesia, sehingga Indonesia tidak hanya bergantung pada sumber daya konvensional yang jumlahnya terus menurun. Lebih jauh lagi, kedua perusahaan kini tengah menjajaki berbagai inisiatif inovatif lainnya untuk masa depan. Salah satu yang paling menarik adalah rencana pemanfaatan agentic AI untuk interpretasi bawah permukaan dan pemodelan reservoir.

Integrasi kecerdasan buatan ini diharapkan dapat mengurangi risiko ketidakpastian geologi dan mempercepat pengambilan keputusan teknis. Selain AI, mereka juga mengembangkan Unconventional Early Development Concept atau EDC yang berfokus pada optimalisasi desain fracturing serta penerapan Multi-Lateral Drilling and Completion. Untuk lapangan-lapangan yang sudah tua atau mature fields, mereka akan menerapkan Integrated Asset Management guna memastikan efisiensi operasional tetap terjaga dan masa pakai lapangan dapat diperpanjang melalui teknologi revitalisasi yang tepat.

Kerja sama komprehensif ini tidak hanya sekadar transfer teknologi, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program alih teknologi dan pelatihan intensif. Fokus pengembangan kapabilitas ini meliputi bidang pemboran yang lebih efisien, teknik penyelesaian sumur atau well completion yang lebih modern, serta optimasi produksi berbasis data digital. Dengan adanya kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan, Pertamina yakin bahwa efisiensi biaya operasional dapat ditekan sementara output produksi dapat ditingkatkan.

Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada satu tujuan besar, yaitu memperkuat kemandirian energi Indonesia dalam jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada impor migas melalui maksimalisasi potensi sumber daya alam yang ada di tanah air





