Pertamina dan doctorSHARE Hadir di Maluku dengan Layanan Rumah Sakit Kapal hingga 2026

Pertamina Group dan doctorSHARE meluncurkan Rumah Sakit Kapal di Pulau Kei Besar, Maluku, untuk melayani 4.000 pasien hingga November 2026 guna mengatasi keterbatasan akses kesehatan.

PT Pertamina International Shipping atau PIS bersama PT Pertamina Bina Medika IHC dan Yayasan Dokter Peduli atau doctorSHARE resmi menghadirkan kembali program Rumah Sakit Kapal di Pulau Kei Besar, Maluku. Kolaborasi strategis ini menyasar masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis berat dalam mengakses fasilitas medis modern. Program ini dijadwalkan berlangsung hingga 11 November 2026 dengan target melayani sekitar 4.000 pasien.

Mekanisme Kolaborasi Tiga Instansi

Mekanisme ini menggabungkan armada kapal dari PT Pertamina International Shipping sebagai sarana transportasi utama, tenaga medis dari PT Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation atau IHC, serta jaringan relawan dokter dari Yayasan Dokter Peduli. Kehadiran Rumah Sakit Kapal ini bukanlah inisiatif tunggal, melainkan bentuk sinergi ketiga entitas untuk memaksimalkan pemanfaatan aset maritim guna menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Indonesia.

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Proses pelayanan diawali dengan pendaratan armada di pelabuhan Pulau Kei Besar, di mana fasilitas medis portabel yang lengkap langsung beroperasi. Tidak hanya mengandalkan dokter umum, program ini juga mengerahkan dokter spesialis dan tenaga medis terlatih untuk memberikan diagnosis dan terapi langsung di lokasi. Kehadiran mereka menghilangkan hambatan waktu tempuh yang sebelumnya harus ditempuh warga dengan kapal tradisional menuju pusat kota besar.

Komitmen dan Posisi Pihak Terkait

Plt Sekretaris Perusahaan PT PIS, Muhammad Husni Nurdin, menegaskan bahwa ini merupakan kolaborasi ketiga antara PIS dan Yayasan Dokter Peduli dengan dukungan Corporate Social Responsibility atau CSR dari Pertamina Group. Husni menjelaskan bahwa langkah ini semakin menegaskan komitmen Pertamina untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses kesehatan yang merata di seluruh wilayah nusantara.

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Dari sisi operasional, program ini didukung oleh fasilitas kapal yang dirancang khusus untuk keperluan medis. Kapal ini dilengkapi ruang rawat inap, fasilitas operasi minor dan mayor, serta area persalinan yang memenuhi standar keamanan medis. Selain itu, program ini juga menyasar edukasi kesehatan bagi masyarakat dan anak-anak serta pelatihan pertolongan pertama bagi bidan di puskesmas setempat untuk memastikan keberlanjutan pelayanan.

Dampak Nyata dan Proyeksi Pasca Pelayanan

Dampak langsung dari inisiatif ini terlihat pada kemampuan tim medis untuk menangani berbagai jenis penyakit dan kondisi darurat di lokasi. Yayasan doctorSHARE menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah pasien yang sembuh, tetapi juga dari kembalinya semangat masyarakat untuk beraktivitas normal. Ketua Yayasan doctorSHARE, Tutuk Utomo Nuradhy, menyatakan kebahagiaan melihat masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan kondisi kesehatan yang lebih prima.

Program Rumah Sakit Kapal sebelumnya telah berhasil melayani 7.469 pasien di wilayah Waigeo dan Distrik Seget, Sorong, selama dua tahun pelaksanaan pertama. Keberhasilan di wilayah tersebut menjadi dasar bagi perluasan layanan ke Maluku dengan harapan serupa. Program ini tidak hanya menyelesaikan masalah kesehatan sesaat, tetapi juga membangun kapasitas tenaga kesehatan lokal melalui transfer pengetahuan yang berkelanjutan.

Strategi Jangka Panjang dan Masa Depan

Masa depan program ini diarahkan pada penguatan sistem kesehatan primer di wilayah kepulauan melalui pendampingan tenaga medis lokal. Dengan memberikan pelatihan yang komprehensif kepada bidan dan tenaga puskesmas, program ini memastikan bahwa manfaat kesehatan dapat dirasakan secara mandiri setelah kapal induk berlayar meninggalkan lokasi. Langkah ini selaras dengan visi Pertamina Group untuk menggunakan kapabilitas maritimnya sebagai alat pemerataan pembangunan.

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Program ini juga berfungsi sebagai jembatan konektivitas non-fisik yang mendukung stabilitas sosial di daerah terpencil. Dengan menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan kesadaran kesehatan, program ini berkontribusi pada produktivitas masyarakat yang lebih baik. Ke depan, Pertamina Group berkomitmen untuk terus mengevaluasi efektivitas program dan memperluas cakupan wilayah layanan berdasarkan data kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.