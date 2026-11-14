Pertamina dan BYD Luncurkan Pilot Project Flash Charger di SPBU GES Indonesia

Pertamina Patra Niaga dan BYD Motor Indonesia menandatangani MoU di Shenzhen untuk menguji teknologi pengisian daya cepat Flash Charger di Green Energy Station guna mendukung ekosistem kendaraan listrik.

Pertamina Patra Niaga dan BYD Motor Indonesia resmi memulai kerja sama strategis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengeksplorasi penerapan teknologi pengisian daya kendaraan listrik berkecepatan tinggi di Indonesia. Kolaborasi penting ini diresmikan di Shenzhen, Tiongkok, pada 13 November 2026 dengan fokus pada integrasi teknologi BYD Flash Charger ke dalam jaringan Green Energy Station milik Pertamina. Langkah ini menandai awal dari inisiatif besar dalam mendongkrak infrastruktur energi terbarukan dan mendukung transisi mobilitas berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, para pemimpin eksekutif dari kedua perusahaan hadir untuk menandatangani dokumen kerja sama yang akan menjadi fondasi pengembangan fasilitas pengisian daya berteknologi canggih di seluruh nusantara.

Mekanisme Pilot Project Flash Charging di Indonesia

Inisiatif ini akan dijalankan melalui mekanisme pilot project yang dirancang untuk menguji kelayakan dan efektivitas teknologi BYD Flash Charger di lapangan. Pertamina Patra Niaga akan menjajaki potensi integrasi teknologi tersebut ke dalam jaringan SPBU Green Energy Station yang telah dibangun sebagai bagian dari transformasi bisnis menuju energi bersih. Proses penjajakan ini mencakup analisis mendalam mengenai kesiapan infrastruktur listrik dan operasionalisme di berbagai lokasi untuk memastikan keberhasilan implementasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengisian daya yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi secara seamless bagi pengguna kendaraan energi baru di Indonesia.

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Pendapat Eksekutif Pertamina dan BYD Motor Indonesia

Arung Wicaksono, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero, menegaskan bahwa kolaborasi dengan BYD Motor Indonesia merupakan langkah awal strategis untuk mengeksplorasi potensi pengembangan teknologi pengisian daya generasi terbaru. Edith Indra Triyadi, VP Channel Improvement Pertamina Patra Niaga & NFR Management, dan Ubaedilah, Head of After Sales BYD Motor Indonesia, hadir menyaksikan momen penandatanganan yang juga disaksikan oleh Eagle Zhao, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia. Eagle Zhao menekankan bahwa sinergi teknis ini menjadi kunci strategis dalam memperkuat ekosistem kendaraan energi baru melalui pengembangan infrastruktur pengisian daya yang mumpuni. Ia berharap teknologi Flash Charging dari BYD dapat dikembangkan bersama jaringan SPBU Pertamina untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Dampak Nyata Infrastruktur dan Masa Depan Energi

Implementasi teknologi Flash Charger diharapkan dapat memberikan dampak signifikan berupa peningkatan pengalaman pelanggan dan memperkuat peran Pertamina dalam membangun ekosistem mobilitas rendah karbon di Indonesia. Kitty Andhora, VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, menyatakan bahwa kerja sama ini adalah wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi layanan energi yang relevan dengan perkembangan teknologi global. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati kendaraan energi baru berkualitas tinggi yang didukung oleh fasilitas pengisian daya yang lebih praktis dan optimal. Melalui sinergi dengan mitra teknologi global seperti BYD, Pertamina Patra Niaga terus berupaya membuka peluang inovasi untuk memperkuat pengembangan bisnis rendah karbon serta mendukung percepatan transisi energi nasional menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

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Kunjungan Fasilitas dan Studi Kelayakan di Shenzhen

Sebagai bagian integral dari rangkaian kegiatan kerja sama, delegasi Pertamina melakukan kunjungan khusus ke fasilitas BYD Flash Charger yang berlokasi di Shenzhen. Kunjungan teknis ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melihat secara langsung operasional teknologi pengisian daya yang dikembangkan oleh BYD serta mengevaluasi peluang adaptasinya untuk kondisi pasar Indonesia. Dari lokasi ini, delegasi dapat mengamati secara langsung keunggulan teknis dari sistem pengisian daya cepat yang berpotensi diterapkan di jaringan Green Energy Station. Langkah observasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa teknologi yang akan diimpor atau diadopsi sudah sesuai dengan standar keamanan, efisiensi, dan kebutuhan pasar domestik yang terus berkembang pesat.

Strategi Jangka Panjang Ekosistem Kendaraan Listrik

Kolaborasi antara Pertamina dan BYD Motor Indonesia ini merupakan langkah konkret dalam upaya mengembangkan portofolio bisnis dan layanan energi yang adaptif terhadap dinamika teknologi dan mobilitas masa depan. Dengan menggabungkan kekuatan infrastruktur jaringan SPBU Pertamina dengan kecanggihan teknologi pengisian daya kendaraan listrik dari BYD, Indonesia diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di tingkat masyarakat. Ke depan, kedua belah pihak berkomitmen untuk terus mengeksplorasi potensi pengembangan infrastruktur ini dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi, kebutuhan pasar, serta aspek operasional yang matang. Target akhir dari inisiatif ini adalah menciptakan ekosistem energi yang terintegrasi, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap kendaraan ramah lingkungan tetapi juga dukungan infrastruktur pengisian daya yang andal dan terjangkau.