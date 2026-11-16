Pertamina dan BYD Jajaki Integrasi Flash Charger di SPBU GES

Pertamina Patra Niaga dan BYD Motor Indonesia menandatangani MoU di Shenzhen pada 13 November 2026 untuk mengeksplorasi teknologi BYD Flash Charger di jaringan SPBU Green Energy Station guna mendukung transisi energi.

PT Pertamina Patra Niaga memperkuat strategi transformasi bisnis dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia melalui kerja sama strategis dengan BYD Motor Indonesia. Langkah konkret ini diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 13 November 2026 di Shenzhen, Tiongkok, untuk menjajaki potensi penerapan teknologi BYD Flash Charger di jaringan SPBU Green Energy Station (GES) Pertamina. Inisiatif ini menandai langkah awal eksplorasi pengembangan fasilitas pengisian daya berteknologi tinggi yang dirancang khusus untuk mendukung mobilitas masyarakat Indonesia di masa depan.

Mekanisme Kolaborasi dan Teknologi Flash Charging

Kedua perusahaan tersebut sepakat untuk mengeksplorasi penerapan teknologi BYD Flash Charger pada infrastruktur SPBU GES sebagai bagian dari pilot project. Kolaborasi ini difokuskan pada penjajakan peluang pengembangan infrastruktur pengisian daya yang memiliki kapasitas lebih cepat dan efisiensi lebih tinggi dibandingkan teknologi konvensional. Tujuannya adalah untuk memperluas pilihan layanan energi bagi pengguna kendaraan listrik, sehingga mendukung kebutuhan mobilitas harian yang semakin meningkat di seluruh wilayah Indonesia.

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Selama penandatanganan MoU, delegasi dari Pertamina juga melakukan kunjungan ke fasilitas BYD Flash Charger di BYD Facility, Shenzhen. Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi tim teknis Pertamina untuk melihat secara langsung mekanisme teknologi pengisian daya yang dikembangkan oleh BYD. Devisi ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan dan peluang adaptasi teknologi tersebut agar dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam jaringan pengisian daya yang ada di Indonesia.

Perspektif Manajemen Pertamina dan BYD Motor Indonesia

Agung Wicaksono, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan inisiatif awal untuk mengeksplorasi potensi pengembangan teknologi pengisian daya kendaraan listrik generasi terbaru. Ia berharap inisiatif pilot project ini dapat terus dikembangkan dan diperluas ke lebih banyak lokasi di masa depan. Kehadiran teknologi Flash Charging diharapkan mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi Green Energy Station, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta memperkuat peran Pertamina dalam membangun ekosistem mobilitas rendah karbon yang berkelanjutan.

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Eagle Zhao, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, menekankan bahwa kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga adalah langkah strategis dalam membangun ekosistem mobilitas ramah lingkungan. Melalui kerja sama teknis dan penjajakan melalui pilot project, ia berharap teknologi FLASH Charging BYD dapat dikembangkan bersama jaringan SPBU Pertamina. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia dapat menikmati kendaraan energi baru berkualitas tinggi dengan dukungan fasilitas pengisian daya yang lebih efisien, praktis, serta memberikan pengalaman kepemilikan kendaraan yang semakin optimal.

Edith Indra Triyadi, VP Channel Improvement Pertamina Patra Niaga & NFR Management, dan Ubaedilah, Head of After Sales BYD Motor Indonesia, hadir menyaksikan penandatanganan MoU sebagai perwakilan teknis dari masing-masing perusahaan. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan kedua pihak dalam mengawal proses integrasi teknologi ini. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aspek operasional dan layanan purna jual dapat berjalan selaras dengan komitmen strategis yang telah disepakati dalam nota kesepahaman ini.

Dampak Nyata dan Langkah Operasional Masa Depan

Kitty Andhora, VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, menegaskan bahwa kolaborasi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi layanan energi yang relevan dengan perkembangan teknologi. Melalui penjajakan teknologi Flash Charging bersama BYD, Pertamina melihat peluang untuk menghadirkan pengalaman pengisian daya yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi dengan Green Energy Station. Ke depan, perusahaan akan terus mengeksplorasi potensi pengembangan infrastruktur ini dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi, kebutuhan pasar, serta aspek operasional secara matang.

Kolaborasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pertamina dalam mengembangkan portofolio bisnis dan layanan energi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan mobilitas masa depan. Melalui sinergi dengan mitra teknologi global, Pertamina Patra Niaga terus membuka peluang inovasi untuk memperkuat pengembangan bisnis rendah karbon. Langkah ini mendukung percepatan transisi energi nasional menuju target keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.