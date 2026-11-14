Pertamina Apresiasi Tindakan Polda Jateng Soal Penyalahgunaan Subsidi BBM

PT Pertamina Patra Niaga Jawa Tengah mendukung penuh upaya Ditreskrimsus Polda Jateng memberantas penyalahgunaan subsidi. Langkah ini krusial demi menjaga ketahanan stok energi bagi masyarakat.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah secara resmi menyatakan sikap mendukung penuh tindakan hukum yang dijalankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus ( Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah. Langkah penegakan hukum ini diarahkan untuk memberantas praktik ilegal yang merajalela di bidang penyaluran bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi. Perusahaan melihat tindakan tersebut bukan sekadar urusan kriminalitas, melainkan upaya strategis untuk melindungi hak-hak ekonomi masyarakat kecil yang seharusnya menjadi sasaran utama program subsidi pemerintah.

Mekanisme Subsidi dan Dampaknya

M. Subhan Amrullah sebagai Area Manager Communication, Relation, & CSR di wilayah tersebut menegaskan bahwa program subsidi energi adalah bentuk dukungan langsung pemerintah kepada warga yang berhak. Penyaluran harus dijaga agar tepat sasaran agar tidak ada kebocoran yang merugikan. Ketika oknum pihak ketiga mengoplos LPG tiga kilogram ke dalam tabung yang seharusnya nonsubsidi, atau menimbun solar untuk dijual kembali dengan harga komersial, kerugian finansial negara akan terjadi secara langsung. Dampak sosialnya pun terasa nyata karena ibu rumah tangga kesulitan mendapatkan gas, sopir truk harus mengantre lama, dan pelaku usaha mikro kecil menengah kehilangan akses terhadap energi murah.

Also read Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Indonesia Kita Award 2026

Ketahanan Stok di Jawa Tengah

PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa pasokan bahan bakar di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap aman dan mencukupi kebutuhan. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat ketahanan stok untuk BBM Biosolar saat ini berada pada level yang sangat tinggi yaitu mencapai 10,3 kali lipat dari rata-rata konsumsi harian. Angka ini memberikan jaminan kuat bahwa tidak akan terjadi kelangkaan di pasaran. Manajemen perusahaan juga sedang memperketat pengawasan distribusi dan terus berkoordinasi erat dengan aparat penegak hukum untuk memastikan stabilitas pasokan. Masyarakat diimbau untuk tenang dan tetap menggunakan produk bersubsidi sesuai dengan ketentuan peruntukan yang berlaku.

Advertisement

Sanctions and Internal Monitoring

Upaya pembersihan rantai distribusi juga dilakukan melalui sanksi administratif yang tegas bagi lembaga penyalur yang terbukti melanggar aturan. Hingga tanggal 31 Oktober 2026, perusahaan telah mencatat total 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG yang telah menerima sanksi di wilayah tersebut. Modus penyalahgunaan yang umum terdeteksi di lapangan meliputi pengangkutan dan niaga ilegal yang bertujuan untuk dijual kembali di luar saluran resmi. Pertamina menerapkan standar pemeriksaan yang ketat untuk memastikan tidak ada kebocoran subsidi pada tahap pengiriman dan penjualan akhir kepada konsumen.

Pelibatan Masyarakat dan Masa Depan

Perusahaan mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari warga biasa, pelaku usaha, operator SPBU, hingga agen dan pangkalan LPG untuk bersama-sama mematuhi ketentuan penyaluran yang berlaku. Warga diimbau untuk membeli bahan bakar hanya sesuai kebutuhan pribadi dan tidak terlibat dalam praktik penimbunan maupun pengangkutan ilegal. Apabila menemukan indikasi penyimpangan atau kebocoran subsidi di lapangan, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau menghubungi Pertamina Call Center di nomor 135 untuk verifikasi cepat. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menutup celah penyalahgunaan dan menjamin keberlangsungan subsidi bagi yang membutuhkan.