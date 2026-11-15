Pertamina Adakan Pertamax Turbo Drag Fest 2026 di Padang

Pertamina Patra Niaga menggelar Pertamax Turbo Drag Fest 2026 di Padang sebagai final Kejurnas Drag Race dengan 557 peserta dan hadiah ratusan juta rupiah.

Pertamina Patra Niaga Jakarta resmi menghelat Putaran II Pertamax Turbo Drag Fest 2026 di Lanud Sutan Sjahrir, Kota Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 14 hingga 15 November. Kegiatan akbar ini berfungsi sebagai ajang final Kejurnas Drag Race untuk menentukan juara nasional serta memacu perkembangan industri otomotif tanah air.

Final Kejuaraan Nasional Drag Race dan Bike

Pertamina Patra Niaga menjadikan ajang Putaran II Pertamax Turbo Drag Fest 2026 sebagai momentum krusial dalam penentuan gelar juara bagi para pembalap dan tim di Indonesia. Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menegaskan bahwa festival ini memberikan ruang bagi komunitas otomotif untuk menampilkan kemampuan terbaik secara sportif di atas lintasan.

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Total terdapat 25 kelas lomba yang dipertandingkan dalam festival ini, yang mencakup 13 kelas drag race dan 12 kelas drag bike. Jumlah peserta yang mencapai 557 orang menunjukkan antusiasme tinggi, dengan rincian 446 peserta dari kategori drag race dan 111 peserta dari kategori drag bike yang datang dari berbagai daerah.

Komitmen Pertamina Patra Niaga dan Kualitas Bahan Bakar

Presiden Direktur Eko Ricky Susanto menyatakan bahwa penyelenggaraan Pertamax Turbo Drag Fest merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung ekosistem olahraga otomotif nasional. Ajang ini juga berperan strategis dalam memperkenalkan kualitas premium Pertamax Turbo kepada masyarakat luas serta para pecinta kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.

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Bahan bakar Pertamax Turbo memiliki RON 98 yang dirancang khusus untuk mendukung performa mesin kendaraan berteknologi tinggi. Penggunaan bahan bakar ini dalam kompetisi drag race dan drag bike menjadi bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga dalam mendekatkan produk premiumnya dengan dunia motorsport profesional maupun amatir.

Dampak Ekonomi UMKM dan Aktivitas Hiburan Daerah

Festival ini bukan sekadar ajang balapan melainkan juga platform bagi 15 UMKM lokal untuk mengikuti bazaar produk dan jasa. Selain kompetisi, kegiatan ini diisi dengan Turbo Ultimate Experience via simulator MotoGP, cars meet up, drag exhibition, hingga penampilan musik dari band lokal BPR dan Ilham Pranizuki & Band.

Eko Ricky Susanto berharap kehadiran UMKM lokal serta komunitas otomotif di ajang ini dapat menciptakan ruang kolaborasi yang bermanfaat. Hal ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah di Kota Padang dan Sumatera Barat secara signifikan.

Prospek Pengembangan Olahraga Otomotif Nasional

Perluasan cakupan kejuaraan nasional pada tahun 2026 secara resmi menjadikan kelas drag race sebagai bagian integral dari struktur olahraga otomotif Indonesia. Langkah ini membuka peluang lebih luas bagi perkembangan industri balap dan teknologi otomotif di tanah air.

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Total hadiah yang diperebutkan dalam Putaran II Pertamax Turbo Drag Fest 2026 mencapai ratusan juta rupiah. Nilai besar ini menjadi insentif bagi para peserta untuk berprestasi dan berkontribusi pada pertumbuhan industri otomotif nasional.