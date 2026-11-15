Pertamax Turbo Drag Fest 2026 Finalkan Juara Drag Race di Padang

Putaran II Pertamax Turbo Drag Fest 2026 di Padang pada 14-15 November menentukan juara Kejurnas Drag Race dengan 557 pembalap dan hadiah ratusan juta rupiah untuk mendukung industri otomotif nasional.

Pertamina Patra Niaga Jakarta menyelenggarakan Putaran II Pertamax Turbo Drag Fest 2026 di Lanud Sutan Sjahrir, Kota Padang, Sumatera Barat, pada 14-15 November. Acara ini berfungsi sebagai ajang final Kejurnas Drag Race untuk menentukan gelar juara bagi para pembalap dan tim yang berpartisipasi. Langkah strategis ini diambil guna memastikan bahwa para kompetitor memiliki platform yang layak untuk menguji kemampuan teknis kendaraan mereka.

Mekanisme Kompetisi Final Drag Race Nasional

Kejurnas Drag Race secara resmi masuk dalam kategori kejuaraan nasional pada tahun 2026, sehingga membuka peluang signifikan bagi perkembangan olahraga otomotif di Indonesia. Pertamax Turbo Drag Fest berperan sebagai wadah utama bagi para pembalap dan komunitas otomotif untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka secara sportif. Total terdapat 25 kelas yang dipertandingkan dalam ajang ini, yang terdiri atas 13 kelas drag race dan 12 kelas drag bike. Jumlah pendaftaran mencapai 557 pembalap dari berbagai daerah, dengan rincian 446 peserta untuk kategori drag race dan 111 peserta untuk kategori drag bike. Para peserta bertanding memperebutkan total hadiah bernilai ratusan juta rupiah. Eko Ricky Susanto, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, menegaskan bahwa komitmen perusahaan ini bertujuan memperkenalkan kualitas produk Pertamax Turbo sebagai bahan bakar berkualitas tinggi dengan RON 98. Produk tersebut dirancang khusus untuk mendukung performa mesin kendaraan berteknologi tinggi dalam lingkungan balap.

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Komitmen Pertamina terhadap Industri Otomotif

Eko Ricky Susanto menjelaskan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk mendekatkan produk Pertamax Turbo dengan dunia motorsport nasional. Penggunaan bahan bakar Pertamax Turbo dalam kompetisi drag race dan drag bike menjadi bagian dari upaya strategis perusahaan. Langkah ini sejalan dengan keinginan untuk memberikan ruang bagi para pembalap dan komunitas otomotif untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pertamina Patra Niaga Jakarta melihat bahwa ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan also sebagai momentum dalam memperkuat perkembangan olahraga otomotif nasional. Kehadiran Eko Ricky Susanto dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Minggu menjadi bukti dukungan penuh manajemen terhadap sektor ini. Melalui Pertamax Turbo Drag Fest, perusahaan berharap dapat menciptakan ekosistem yang sehat bagi pengembangan bakat-bakat baru di bidang balap.

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Dampak Ekonomi dan Aktivitas Pendukung di Padang

Putaran II Pertamax Turbo Drag Fest 2026 tidak hanya menghadirkan kompetisi balap, tetapi juga meramaikan berbagai aktivitas pendukung di Kota Padang. Ada bazaar yang melibatkan 15 UMKM lokal, Turbo Ultimate Experience melalui simulator MotoGP, cars meet up, dan drag exhibition. Penampilan musik dari band lokal BPR (Backpak Pencari Rejeki) serta Ilham Pranizuki & Band juga menjadi daya tarik tambahan. Eko berharap kehadiran UMKM lokal, komunitas otomotif, serta berbagai aktivitas hiburan dapat menciptakan ruang kolaborasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah di Sumatera Barat. Kehadiran 557 pembalap dan ratusan tim pendukung pasti memberikan aliran dana signifikan ke sektor kuliner dan akomodasi di sekitar Lanud Sutan Sjahrir. Integrasi antara kegiatan olahraga dan ekonomi kreatif ini menjadi model sukses yang ingin dilanjutkan di putaran mendatang.

Prospek Pengembangan Motorsport di Indonesia

Keikutsertaan dalam Kejurnas Drag Race memberikan legitimasi penuh bagi para peserta yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dengan 25 kelas yang dipertandingkan, ajang ini mencakup spektrum yang luas mulai dari kendaraan ringan hingga motor sport. Komitmen Pertamina Patra Niaga Jakarta dalam mendukung perkembangan olahraga otomotif terlihat jelas melalui skala event yang besar. Eko Ricky Susanto menyatakan bahwa ajang itu juga menjadi wadah bagi para pembalap dan komunitas otomotif untuk menunjukkan kemampuan. Langkah ini juga memperkenalkan Pertamax Turbo sebagai bahan bakar berkualitas tinggi dengan RON 98. Penggunaan Pertamax Turbo dalam kompetisi drag race dan drag bike menjadi bagian dari upaya mendekatkan produk dengan dunia motorsport. Tidak hanya menghadirkan kompetisi balap, Putaran II Pertamax Turbo Drag Fest 2026 juga diramaikan berbagai aktivitas pendukung. Kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Pertamax Turbo sebagai bahan bakar berkualitas tinggi. Penggunaan Pertamax Turbo dalam kompetisi drag race dan drag bike juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan produk dengan dunia motorsport. Terlebih, pada 2026 kelas drag race secara resmi telah menjadi bagian dari kejuaraan nasional. Hal ini semakin membuka peluang bagi perkembangan olahraga otomotif di Indonesia. Eko berharap kehadiran UMKM lokal, komunitas otomotif, serta berbagai aktivitas hiburan diharapkan dapat menciptakan ruang kolaborasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah di Sumatera Barat secara signifikan. Dengan adanya 15 UMKM lokal yang terlibat dalam bazaar, dampak ekonomi langsung terasa di sekitar lokasi event. Turbo Ultimate Experience melalui simulator MotoGP menambah variasi hiburan bagi pengunjung yang datang. Cars meet up dan drag exhibition memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk memamerkan modifikasi mereka. Penampilan musik dari band lokal BPR (Backpak Pencari Rejeki) serta Ilham Pranizuki & Band menambah semarak acara. Eko berharap kehadiran UMKM lokal, komunitas otomotif, serta berbagai aktivitas hiburan diharapkan dapat menciptakan ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini penting untuk membangun jaringan antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat umum. Dengan demikian, Pertamax Turbo Drag Fest 2026 menjadi lebih dari sekadar balapan, tetapi juga festival budaya otomotif. Final Kejurnas Drag Race di Padang menjadi penanda baru bagi industri motorsport tanah air. Pertamina Patra Niaga Jakarta terus berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam pertumbuhan ekosistem ini. Dukungan terhadap 557 pembalap menunjukkan skala ambisi perusahaan dalam mengembangkan sektor non-migas. Eko Ricky Susanto, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, menegaskan pentingnya dukungan terhadap para atlet. Komitmen ini sejalan dengan visi perusahaan untuk tetap relevan di tengah perubahan tren transportasi. Pertamax Turbo sebagai bahan bakar berkualitas tinggi dengan RON 98 menjadi solusi bagi kendaraan berperforma tinggi. Penggunaan Pertamax Turbo dalam kompetisi drag race dan drag bike menjadi bagian dari upaya mendekatkan produk dengan dunia motorsport. Kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Pertamax Turbo sebagai bahan bakar berkualitas tinggi. Tidak hanya menghadirkan kompetisi balap, Putaran II Pertamax Turbo Drag Fest 2026 juga diramaikan berbagai aktivitas pendukung. Eko berharap kehadiran UMKM lokal, komunitas otomotif, serta berbagai aktivitas hiburan diharapkan dapat menciptakan ruang kolaborasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah di Sumatera Barat. Dengan adanya 15 UMKM lokal yang terlibat, dampak positif ekonomi lokal terlihat jelas. Turbo Ultimate Experience melalui simulator MotoGP memberikan sensasi balap bagi publik umum. Cars meet up dan drag exhibition menjadi tempat berkumpulnya para pecinta otomotif. Penampilan musik dari band lokal BPR (Backpak Pencari Rejeki) serta Ilham Pranizuki & Band menambah suasana meriah. Eko berharap kehadiran UMKM lokal, komunitas otomotif, serta berbagai aktivitas hiburan diharapkan dapat menciptakan ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini penting untuk membangun jaringan antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat umum. Dengan demikian, Pertamax Turbo Drag Fest 2026 menjadi lebih dari sekadar balapan, tetapi juga festival budaya otomotif. Final Kejurnas Drag Race di Padang menjadi penanda baru bagi industri motorsport tanah air. Pertamina Patra Niaga Jakarta terus berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam pertumbuhan ekosistem ini. Dukungan terhadap 557 pembalap menunjukkan skala ambisi perusahaan dalam mengembangkan sektor non-migas. Eko Ricky Susanto, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, menegaskan pentingnya dukungan terhadap para atlet.