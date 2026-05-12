Pertama kali ada penilaian substansi yang sama, LCC Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat menarik perhatian

Berdasarkan ToR Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Tahun 2025, lomba telah mengalami perubahan signifikan dengan adanya babak final yang mempertandingkan sekolah-sekolah perwakilan dari setiap provinsi di tingkat nasional.

Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat menuai sorotan setelah adanya penilaian berbeda untuk substansi jawaban yang sama. Masih berdasarkan ToR Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Tahun 2025 yang tersedia di laman MPR RI, lomba ini merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA tentang empat pilar kebangsaan.

Keempat pilar MPR RI ialah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa serta Ketetapan MPRS/MPR sebagai seluruh tata cara mengoperasikan MPR RI. Perubahan signifikan terjadi pada format lomba LCC Empat Pilar MPR RI pada tahun 2025 dengan adanya babak final yang akan mempertandingkan sekolah-sekolah perwakilan dari setiap provinsi di tingkat nasional.

Kemudian, Babak final ini akan dilaksanakan di Ibukota Negara, dengan harapan dapat menambah semangat kompetisi dan memberikan penghargaan yang lebih besar bagi para pemenang. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan prestise turnamen serta mendorong partisipasi aktif dan antusiasme siswa dalam memahami serta mengamalkan nilai-nilai empat pilar MPR RI dalam kehidupan sehari-hari





