Pertagas OSSA Raih PROPER Emas: Bukti Komitmen Lingkungan dan Keberlanjutan

PT Pertamina Gas Operation South Sumatera Area (OSSA) berhasil meraih penghargaan tertinggi PROPER, mengakui komitmen perusahaan terhadap kinerja lingkungan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan OSSA dalam mengimplementasikan program-program inovatif dan berkelanjutan.

PT Pertamina Gas Operation South Sumatera Area (OSSA), atau yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pertamina Gas Sumatera Bagian Selatan, berhasil meraih prestasi gemilang dengan meraih penghargaan tertinggi PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan prestisius ini diberikan kepada perusahaan yang menunjukkan kinerja lingkungan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang luar biasa. Pemberian penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Bapak Hanif Faisol Nurofiq, kepada perwakilan perusahaan dalam acara Anugerah Lingkungan PROPER yang diadakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada hari Selasa, 7 April 2026. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Pertagas OSSA dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjalankan operasional perusahaan yang berkelanjutan.

Keberhasilan Pertagas OSSA meraih PROPER tidak lepas dari implementasi berbagai inovasi dan program unggulan yang telah dijalankan perusahaan. Salah satu yang menjadi kunci keberhasilan adalah implementasi Program MOAL (Metode Optimalisasi) yang terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan permintaan gas di Pipa Open Access. Program ini tidak hanya berhasil meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dengan berhasil menghemat energi sebesar 1.061,87 GJ. Selain itu, Pertagas OSSA juga berhasil mengimplementasikan inovasi SUATCONE 2.0 (Substitusi Air Tanah Dengan Coolant Engine) pada Sistem Pendinginan Power Generator di SKG Benuang. Inovasi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi penggunaan air, dengan berhasil menghemat air sebanyak 38,6 m3. Inovasi-inovasi ini menunjukkan komitmen kuat perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Program unggulan lainnya yang turut berkontribusi dalam perolehan penghargaan PROPER adalah PROGRAM PESONA (Pestisida Organik Sidomulyo dari Sampah dan Urin Sapi). Program ini berhasil mengolah sampah sisa makanan menjadi produk yang bermanfaat dan sekaligus mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, dengan berhasil mengurangi sampah sisa makanan sebesar 0,022 Ton. Ketiga program unggulan ini menjadi bukti konkret bahwa Pertagas OSSA tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga secara aktif berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

PT Pertamina Gas Operation South Sumatera Area (OSSA) memiliki peran strategis dalam menyediakan dan mendistribusikan gas alam di wilayah Sumatera Selatan. Sebagai salah satu Area Operasi PT Pertamina Gas di Indonesia, Pertagas OSSA bertanggung jawab untuk mengoperasikan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas yang vital bagi berbagai industri. Perusahaan ini memasok gas alam sebagai bahan baku utama untuk produksi pupuk oleh PT Pupuk Sriwijaya, serta sebagai bahan bakar penting bagi Kilang Refinery Unit-III Plaju PT Pertamina (Persero). Penghargaan PROPER yang diraih oleh Pertagas OSSA menjadi pengakuan atas dedikasi dan komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjalankan operasional bisnis yang efisien dan berkelanjutan. Prestasi ini juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pertagas OSSA untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja lingkungan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Keberhasilan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh inspiratif bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia dalam upaya bersama mewujudkan pembangunan berkelanjutan





