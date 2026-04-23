Persyaratan dan Biaya Peralihan Hak Waris Tanah di BPN

Informasi lengkap mengenai persyaratan dokumen, biaya PNBP, dan prosedur peralihan hak waris tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Proses peralihan hak waris atas tanah di Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) memerlukan beberapa persyaratan utama. Menurut Akbar, sertipikat asli atas nama orang tua yang telah meninggal, dilengkapi dengan akta kematian sebagai bukti hukum, adalah dokumen krusial.

Selain itu, ahli waris harus menyertakan dokumen yang membuktikan status mereka sebagai penerima warisan, seperti surat pernyataan waris yang telah disahkan oleh lurah dan camat. Kelengkapan dokumen kependudukan juga sangat penting, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, dan akta kelahiran untuk verifikasi data yang akurat. Selain persyaratan dokumen, peralihan hak waris juga melibatkan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya disesuaikan dengan nilai aset tanah.

Sebagai ilustrasi, untuk tanah bernilai Rp1 miliar, PNBP yang dikenakan sekitar Rp1 juta (0,1 persen), sedangkan untuk tanah senilai Rp500 juta, biayanya sekitar Rp500 ribu. Ahli waris juga wajib mengisi formulir peralihan hak waris yang tersedia di kantor BPN setempat. Setelah semua dokumen dan kewajiban terpenuhi, proses administrasi akan berjalan sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku.

Penting untuk diingat, sertipikat tanah yang masih dalam bentuk analog dan datanya belum diperbarui harus melalui proses pemutakhiran terlebih dahulu, termasuk melampirkan foto geotagging lokasi tanah sebelum proses balik nama dapat dilakukan. Kewajiban pajak seperti BPHTB waris dan PBB tahun berjalan juga harus diselesaikan.

Indonesia mencatat skor 77 persen dalam suatu penilaian, sedikit di bawah Afrika Selatan (79 persen) dan di atas Tiongkok (76 persen) serta Amerika Serikat (70 persen). Industri material bangunan mengalami persaingan ketat, mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dalam ukuran, desain, dan estetika produk. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dikabarkan mulai mengurangi lowongan kerja entry level, sehingga lulusan baru perlu mempersiapkan diri menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif.

Bank Negara Indonesia (BNI) melakukan rehabilitasi 50 hektare mangrove di Teluk Pangpang, Banyuwangi, sebagai bagian dari peringatan Hari Bumi, dengan tujuan mendorong ekowisata berkelanjutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Kenaikan harga plastik berpotensi berdampak pada harga barang kebutuhan sehari-hari. Sistem kelistrikan di sebagian wilayah Jakarta telah pulih setelah sempat mengalami gangguan. Harga emas Antam mengalami penurunan menjadi Rp 2.805.000 per gram.

Pemerintah Indonesia telah mengamankan komitmen pasokan minyak dari Rusia sebanyak 150 juta barel dengan harga khusus. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan menguat. Stok cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5 juta ton. Proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kurang mendapatkan perhatian serius.

Petugas Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Timur melakukan persiapan menghadapi musim pancaroba





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stok Minyak Goreng Melimpah, Mendag Ungkap Penyebab Harga Naik karena Biaya PlastikBerita Stok Minyak Goreng Melimpah, Mendag Ungkap Penyebab Harga Naik karena Biaya Plastik terbaru hari ini 2026-04-22 05:25:06 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Meta Uji Coba WhatsApp Plus, Ini Rincian Biaya Langganan dan Fitur EksklusifnyaPelanggan WhatsApp Plus akan mendapatkan akses ke stiker premium dengan efek khusus. Berikut ini biaya langganannya.

Read more »

Menteri Haji Lepas Keberangkatan 391 Jemaah Kloter PertamaSeluruh jemaah yang diberangkatkan telah memenuhi persyaratan administrasi, terutama kepemilikan visa haji resmi.

Read more »

Rekrutmen Bintara TNI AL 2026 Dibuka, Ini Syarat dan Jadwal LengkapnyaProses seleksi dilakukan secara transparan dan terbuka, dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta.

Read more »

Lahan Tanah Abang Digugat Hercules dan Ahli Waris, Begini Tanggapan BPNLahan seluas 3,4 hektar di Tanah Abang, yang rencananya dibangun 1.000 unit hunian vertikal oleh Ara digugat oleh seseorang yang mengaku ahli waris.

Read more »

Cara Balik Nama Sertipikat Rumah dari Orangtua yang Sudah Meninggal ke Ahli WarisSimak cara balik nama sertipikat rumah warisan dari orang tua ke ahli waris, lengkap dengan syarat dokumen, biaya, dan proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Read more »