Persyaratan BSU 2026: Batas Upah Rp3,5 Juta dan Syarat BPJS Aktif

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan aturan terbaru Bantuan Subsidi Upah 2026. Pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta dan BPJS aktif dapat menerima Rp900.000.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mengumumkan serangkaian persyaratan ketat bagi pekerja dan buruh untuk qualifies menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun anggaran 2026. Pemerintah pusat memastikan bahwa program bantuan sosial ini akan diberikan dengan nilai nominal sebesar Rp300.000 per bulan yang dibayarkan secara sekaligus selama tiga bulan, sehingga menghasilkan total bantuan sebesar Rp900.000 bagi setiap penerima yang sah. Langkah administratif ini diambil untuk memastikan bahwa dana bantuan tepat sasaran dan dapat segera disalurkan kepada tenaga kerja yang paling membutuhkan dukungan ketahanan ekonomi di tengah dinamika pasar kerja.

Mekanisme Penyaluran Dana Subsidi Upah

Insentif finansial senilai Rp900.000 tersebut didistribusikan secara penuh sekaligus kepada mereka yang telah lolos verifikasi data kepesertaan. Mekanisme penyaluran ini mengacu secara eksplisit pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang merupakan perubahan kedua atas regulasi sebelumnya. Peraturan tersebut merevisi Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji dan Upah bagi Pekerja atau Buruh yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Also read Bawa Inovasi AI hingga Manufaktur Cerdas, Shanghai Fair Indonesia 2026 Siap Digelar di Jakarta

Tujuan utama dari struktur penyaluran dana sekaligus ini adalah untuk memberikan jaring pengaman sosial yang efektif dan langsung. Dengan demikian, pekerja tidak perlu menunggu cicilan bulanan yang mungkin terkendala proses birokrasi tambahan, sehingga daya beli mereka dapat segera dipulihkan atau dipertahankan di tingkat stabilitas yang wajar sesuai dengan target kebijakan nasional.

Kriteria Keabsahan Pekerja dan Batas Penghasilan

Pemerintah menetapkan standar penghasilan yang sangat spesifik untuk menentukan kelayakan penerima bantuan. Pekerja atau buruh wajib memiliki penghasilan paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan agar otomatis memenuhi syarat dasar. Untuk wilayah-wilayah tertentu yang memiliki Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) di atas batas Rp3,5 juta tersebut, batas penghasilan penerima akan menyesuaikan dengan UMK setempat.

Advertisement

Adaptasi batas penghasilan ini dilakukan dengan ketentuan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Di daerah-daerah yang tidak memiliki regulasi UMK yang jelas, batas penghasilan penerima mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama. Dasar penentuan kelayakan ini berlandaskan pada upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat resmi dalam sistem data kepesertaan nasional.

Pendapatan yang dihitung untuk kebutuhan verifikasi ini mencakup komponen gaji pokok serta tunjangan-tunjangan tetap yang diterima secara rutin. Hal ini memastikan bahwa penilaian terhadap kemampuan ekonomi pekerja bersifat komprehensif dan mencerminkan kondisi penghasilan riil mereka di tempat kerja masing-masing.

Posisi Pihak Terkait dan Pengecualian Penerima

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Indah Sarwono, secara tegas menegaskan bahwa prioritas utama penyaluran adalah menjaga stabilitas ketahanan ekonomi pekerja. Pernyataan resmi yang dikeluarkan melalui Biro Humas Kemnaker pada Sabtu, 7 November 2026, menyebutkan bahwa mereka ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat. Tujuannya adalah agar daya beli pekerja atau buruh Indonesia tetap stabil dan tidak tergerus oleh tekanan inflasi atau kondisi ekonomi makro.

Kemnaker juga memberikan batasan ketat bagi kelompok yang tidak diperkenankan menerima subsidi ini. Pekerja dengan status sebagai aparatur sipil negara (ASN) tidak termasuk dalam daftar penerima. Demikian juga dengan anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang secara otomatis dikecualikan dari program bantuan ini.

Advertisement

Sebaliknya, bagi pekerja atau buruh yang saat ini tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU, pemerintah menunjuk kelompok tersebut sebagai prioritas utama penerima. Hal ini menunjukkan adanya strategi penargetan spesifik untuk memastikan bantuan mengalir kepada sektor yang paling rentan tanpa tumpang tindih dengan program bantuan sosial nasional lainnya.

Dampak Nyata dan Langkah Verifikasi Data

Syarat administrasi kepesertaan sangat ditentukan oleh status aktif BPJS Ketenagakerjaan pada periode tertentu. Seluruh calon penerima wajib terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Agustus 2026. Selain itu, keabsahan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) harus dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan dapat diverifikasi oleh otoritas kependudukan.

Kelengkapan data ini menjadi kunci keberhasilan program karena membantu pemerintah dalam melakukan validasi data secara real-time. Dengan adanya integrasi data antara Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dukcapil, potensi kebocoran dana atau penyalahgunaan identitas dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini menjamin bahwa setiap rupiah bantuan benar-benar mencapai sasarannya.