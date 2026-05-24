Personel SAR Jakarta menyisir aliran Kali Bekasi mencari keberadaan seorang warga yang dilaporkan hilang saat memancing ikan

Personel Basarnas bersama unsur SAR gabungan mengerahkan tim untuk melakukan operasi pencarian intensif terhadap seorang pemuda yang dilaporkan hilang terseret derasnya arus Kali Bekasi di wilayah Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa nahas tersebut terjadi pada Sabtu (23/5) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Korban yang diketahui berinisial MIM (22) saat itu hendak menyeberangi Kali Bekasi dengan tujuan untuk memancing ikan.Namun, ketika berada di tengah sungai, korban diduga mengalami kelelahan fisik hingga akhirnya kehilangan kendali dan terbawa oleh derasnya arus sungai yang sedang meningkat. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi kejadian, korban sempat terlihat mengapung sejauh 50 meter dari titik awal penyeberangan sebelum akhirnya tenggelam dan menghilang dari pandangan. Guna mempercepat proses evakuasi, operasi kemanusiaan ini melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur lintas instansi dan organisasi potensi SAR. Adapun unsur SAR gabungan yang terlibat di lapangan di antaranya terdiri atas Unit Siaga SAR Bekasi, BPBD Kota Bekasi, Polsek Jatiasih, KORGAD Rescue, SAR MTA, Satpol PP, Semut Rescue, Baznas Bekasi, serta AWIBB Rescue.

Jakarta (ANTARA) - Personel Basarnas bersama unsur SAR gabungan mengerahkan tim untuk melakukan operasi pencarian intensif terhadap seorang pemuda yang dilaporkan hilang terseret derasnya arus Kali Bekasi di wilayah Kecamatan Jatiasih , Kota Bekasi , Jawa Barat .

Peristiwa nahas tersebut terjadi pada Sabtu (23/5) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Korban yang diketahui berinisial MIM (22) saat itu hendak menyeberangi Kali Bekasi dengan tujuan untuk memancing ikan. Namun, ketika berada di tengah sungai, korban diduga mengalami kelelahan fisik hingga akhirnya kehilangan kendali dan terbawa oleh derasnya arus sungai yang sedang meningkat. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi kejadian, korban sempat terlihat mengapung sejauh 50 meter dari titik awal penyeberangan sebelum akhirnya tenggelam dan menghilang dari pandangan.

Guna mempercepat proses evakuasi, operasi kemanusiaan ini melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur lintas instansi dan organisasi potensi SAR. Adapun unsur SAR gabungan yang terlibat di lapangan di antaranya terdiri atas Unit Siaga SAR Bekasi, BPBD Kota Bekasi, Polsek Jatiasih, KORGAD Rescue, SAR MTA, Satpol PP, Semut Rescue, Baznas Bekasi, serta AWIBB Rescue. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Personel SAR Jakarta Kali Bekasi Hilang Memancing Ikan Berkasar Basarnas SAR Gabungan Operasi Pencarian Penyelinapan Perahu Karet Kali Bekasi Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat Peristiwa Nahas Korban Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar Berkasar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tim SAR Temukan Jenazah Pria Hanyut di Kanal Banjir Barat SemarangTim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah pria yang hanyut di Kanal Banjir Barat Semarang pada Sabtu pagi, setelah pencarian intensif sejak Jumat.

Read more »

SAR temukan Jenazah pria hanyut di Kanal Banjir Barat Semarang SabtuTim SAR gabungan menemukan jenazah pria yang hanyut di Kanal Banjir Barat Semarang, Jawa Tengah, saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut pada Jumat ...

Read more »

SAR ingatkan pentingnya peluit, senter, cermin saat di laut dan hutanKantor SAR Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di laut maupun hutan agar selalu membawa perlengkapan sederhana ...

Read more »

Tim SAR evakuasi jenazah dua WNA Austria yang terjatuh dari jembatanPersonel Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Maumere, Kabupaten Sikka, NTT mengevakuasi jenazah dua warga negara asing asal Austria yang dilaporkan ...

Read more »