Personel Lanal Morotai Musnahkan Puluhan Botol Miras Ilegal, Berikut Realisasi Operasi di Seluruh Indonesia

Personel Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai memusnahkan puluhan botol minuman beralkohol ilegalmereka API yang diamankan dari KM Maming. Tinjauan tentang kaitan operasiantam memusnahkan miras ilegal di beberapa wilayah seperti Maluku Tengah Ternate dan Kupang yang dilakukan oleh aparat setempat untuk menjaga ketertiban.

Personel Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Morotai memusnahkan puluhan botol minuman beralkohol ilegal hasil operasi pengamanan di Markas Komando Lanal Morotai , Kabupaten Pulau Morotai, Jumat (05/06/2026).

Barang bukti yang dimusnahkan berupa minuman beralkohol merek API dengan kadar alkohol 19,7 persen yang termasuk golongan B. Pemusnahan tersebut dilakukan di Markas Komando Lanal Morotai dan disaksikan oleh Forkopimda serta instansi terkait. Minuman beralkohol ilegal tersebut sebelumnya ditemukan oleh personel saat memeriksa penumpang dan barang bawaan kapal ferry KM Maming yang bersandar di Pelabuhan Ferry Daruba pada hari Kamis (4/6).

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan empat kardus berisi minuman beralkohol jenis tersebut yang peredarannya dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah pemusnahan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pencegahan peredaran minuman beralkohol tanpa izin di wilayah Morotai. Selain itu, berita terkait operasi pengamanan miras ilegal di berbagai wilayahIndonesia juga mencatat serangkaian penangkapan dan penyitaan. Di Maluku Tengah, aparat Kepolisian Sektor Salahutu memusnahkan 500 liter sopi ilegal hasil razia guna menekan potensi gangguan keamanan.

Di Ternate, Polres Ternate berhasil menggagalkan penyelundupan miras jenis Cap Tikus di Pelabuhan Ternate serta menyita ratusan kantong minuman beralkoholilegal tanpa pemilik di Pelabuhan Dufa-Dufa. Polda Maluku juga melakukan penyitaan selama Operasi Ketupat Salawaku 2026, mencakup lebih dari 5 ton minuman keras tradisional. Sementara itu di Kupang, Polresta Kupang Kota menyita ratusan botol sopi di Pelabuhan Tenau.

Berita-berita tersebut menegaskan komitmen aparat di seluruh Indonesia dalam menjaga ketertiban masyarakat dengan menindak pelanggaran peredaran minuman beralkohol ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kesehatan





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Lanal Morotai Minuman Beralkohol Ilegal Pemusnahan Operasi Pengamanan Mirus Ilegal

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