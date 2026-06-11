Personel gabungan dari Kelurahan Pulau Untung Jawa melakukan penertiban terhadap kapal-kapal di lingkungan pesisir Pulau Untung Jawa

Personel gabungan dari Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, melakukan penertiban terhadap kapal-kapal milik warga yang berlabuh di lokasi yang tidak semestinya. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban kawasan pesisir dan mendukung keselamatan aktivitas pelayaran di wilayah tersebut.

Personel gabungan dari Kelurahan Pulau Untung Jawa , Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan , melakukan penertiban terhadap kapal-kapal di lingkungan pesisir Pulau Untung Jawa, Kamis (11/6/2026). ANTARA/HO- Kelurahan Pulau Untung Jawa .

Jakarta (ANTARA) - Petugas Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, bersama unsur terkait melakukan penertiban terhadap kapal-kapal milik warga yang berlabuh di lokasi yang tidak semestinya.

"Langkah ini diambil guna menjaga ketertiban kawasan pesisir serta mendukung keselamatan aktivitas pelayaran di wilayah tersebut," kata Lurah Pulau Untung Jawa Muslim di Jakarta, Kamis. Dia menjelaskan kegiatan penertiban itu melibatkan personel gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kelurahan Pulau Untung Jawa, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), perwakilan Dinas Perhubungan, serta perwakilan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP).

Penertiban itu, kata dia, dilakukan sebagai upaya menjaga keteraturan penempatan kapal milik warga serta memastikan area pesisir dan fasilitas umum tetap tertata dengan baik.

"Hasil pemantauan di lapangan, terdapat lima kapal yang berada tidak pada tempatnya. Kami bersama unsur terkait melakukan penataan dan relokasi secara persuasif agar kawasan pesisir tetap tertib dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan nyaman," ujar Muslim.kapal. Sementara, satu kapal dipindahkan ke depan asrama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan satu kapal sisa yang berada di kawasan Pantai Arsa saat ini masih dalam proses pemindahan ke sisi timur.

Tidak hanya itu, petugas juga memindahkan sebuah kapal yang sebelumnya berada di depan SDN Pulau Untung Jawa 01 menuju area. Kami mengapresiasi kerja sama seluruh pihak, termasuk pemilik kapal yang kooperatif selama proses penataan berlangsung. Kegiatan ini terus dilakukan secara berkala untuk menjaga ketertiban lingkungan pesisir Pulau Untung Jawa," tutur Muslim. Pada kesempatan yang sama, anggota Satgas Satpol PP Kelurahan Pulau Untung Jawa Diding Wahyudi mengungkapkan penertiban tersebut mengedepankan pendekatan humanis dan koordinasi yang intensif dengan para pemilik kapal.

"Kami melakukan pendataan, memberikan imbauan, serta mendampingi proses relokasi kapal agar berjalan tertib dan lancar. Alhamdulillah, seluruh proses dapat dilakukan dengan baik berkat dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas instansi," ungkap Diding. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





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