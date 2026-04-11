Personel BPBD Makassar Meninggal Dunia Usai Ditabrak Truk Tronton

Seorang anggota BPBD Kota Makassar, Abu Bakar Siddik, tewas setelah menjadi korban tabrak lari truk tronton. Kecelakaan terjadi saat korban sedang dalam perjalanan menuju posko. Peristiwa ini menambah daftar panjang risiko yang dihadapi petugas BPBD.

Seorang personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Abu Bakar Siddik (22), meninggal dunia setelah ditabrak truk tronton di Jalan Galangan Kapal , Makassar. Kecelakaan tragis ini terjadi saat Abu Bakar sedang dalam perjalanan menuju posko BPBD. Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Muhamad Fadli Tahar, mengonfirmasi kabar duka ini di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Jala Ammari pada Sabtu malam, 11 April 2026.

Fadli Tahar menekankan bahwa tugas BPBD bersifat non-stop, personel selalu siap siaga 24 jam. Insiden tersebut terjadi ketika truk tronton melaju kencang dari arah Jembatan Tallo menuju Pelabuhan Sukarno Hatta Makassar. Truk tersebut diduga mengalami masalah pada sistem pengereman, menyebabkan truk menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Abu Bakar Siddik yang berada di boncengan sepeda motor terjatuh dan mengalami cedera kepala yang fatal. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Jasad korban kemudian dibawa oleh ambulans BPBD Makassar ke Kabupaten Bulukumba untuk dimakamkan di kampung halamannya.\Kapolsek Tallo, AKP Asfada, juga membenarkan adanya kecelakaan lalu lintas tersebut. Ia menjelaskan bahwa truk dengan nomor polisi DD 9675 EA melaju dari arah utara ke selatan Jalan Galangan Kapal. Di jembatan Tallo, diduga rem truk blong dan menabrak korban yang sedang mengendarai sepeda motor searah. Kecelakaan ini menyebabkan satu korban meninggal dunia dan satu luka ringan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Kejadian ini menjadi duka mendalam bagi keluarga korban, rekan kerja di BPBD, dan masyarakat Makassar. Kepergian Abu Bakar Siddik meninggalkan kesedihan mendalam dan mengingatkan kita akan risiko yang dihadapi oleh para petugas BPBD dalam menjalankan tugas kemanusiaan.





tvOneNews

