Persita Tangerang meraih kemenangan krusial 3-2 atas Borneo FC di Stadion Segiri pada Kamis (26/11). Gol Alexandre Ramalingom dan Rayco Rodriguez memastikan tiga poin penuh bagi skuad Carlos Pena.

Tim Persita Tangerang memperkuat posisinya sebagai ancaman serius di kompetisi Super League 2026 /27 setelah berhasil mengalahkan Borneo FC. Pertunjukan gemilang skuad asal Tangerang tersebut terjadi saat mereka menjelajah ke Stadion Segiri, Samarinda, pada Kamis (26/11). Kemenangan ini menandai kebangkitan mentalitas yang matang di tengah tekanan laga ketat.

Proses Permainan Menentukan Skor Akhir

Pertandingan dimulai dengan tekanan dari tuan rumah Borneo FC yang sempat memimpin lebih dulu. Juan Villa mencetak gol balasan untuk Borneo FC pada menit ke-35, memaksa tim tamu bertahan. Namun, serangan balik Persita Tangerang mulai terlihat ketika Alexandre Ramalingom menyamakan kedudukan pada menit ke-43.

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Iago Mendonca kemudian mengembalikan keunggulan Borneo FC pada menit ke-58. Situasi ini menciptakan momen kritis di mana Persita Tangerang tertinggal 1-2 dari lawan mereka. Kondisi tersebut menguji ketahanan fisik dan strategi taktis yang diterapkan oleh tim.

Momentum Balik Alexandre Ramalingom

Kemauan keras Persita Tangerang terlihat nyata ketika mereka kembali menggempur pertahanan Borneo FC di babak kedua. Alexandre Ramalingom membuktikan dirinya sebagai pencetak gol krusial dengan menyamakan skor lagi pada menit ke-75. Gol ini menjadi tonggak penting dalam mengubah arah permainan yang tadinya buruk bagi skuad Carlos Pena.

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Kepercayaan diri tim meningkat setelah mencetak gol penyama kedudukan tersebut. Tekanan psikologis yang sebelumnya dimiliki Borneo FC mulai hilang seiring dengan dominasi permainan yang mulai dialihkan oleh tim tamu. Persita Tangerang terus mencari celah untuk kembali memimpin pertandingan.

Penutup Kemenangan Rayco Rodriguez

Rayco Rodriguez menjadi pahlawan terakhir dengan mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-90+1. Gol tersebut memastikan Persita Tangerang mengamankan skor akhir 3-2. Kemenangan ini bukan sekadar perolehan poin, tetapi juga bukti ketahanan mental tim menghadapi situasi tertinggal di pertandingan.

Reaksi dan Analisis Pelatih Carlos Pena

Carlos Pena, pelatih Persita Tangerang asal Spanyol, mengungkapkan rasa puasnya terhadap performa anak asuhnya. Ia menekankan bahwa tiga poin ini sangat berarti bagi tim, terutama setelah berhasil bangkit dari posisi tertinggal 1-2. Mentalitas pemain yang tidak mengendur menjadi kunci keberhasilan strategi yang diterapkan.

Pelatih tersebut menegaskan bahwa situasi berat justru menguji karakter para pemainnya. Kemampuan Persita Tangerang untuk tetap menyerang pertahanan Pesut Etam di menit-menit akhir menunjukkan kematangan tim. Hasil ini memberikan momentum positif bagi tim di sisa pertandingan Super League 2026/27.

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Kinerja Alexandre Ramalingom dan Rayco Rodriguez menjadi sorotan utama dalam kemenangan ini. Kontribusi mereka memastikan Persita Tangerang tidak kecolongan poin berharga di kandang lawan. Langkah selanjutnya adalah mempertahankan performa ini untuk laga-laga berikutnya.