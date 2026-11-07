Persis Solo Siap Hadapi Persiba Balikpapan di Manahan

Persis Solo bertekad membalikkan tren kekalahan saat menjamu Persiba Balikpapan di Stadion Manahan. Caretaker Dedy Gusmawan optimis tim siap meski persiapan singkat dan fokus pada disiplin pertahanan.

Persis Solo memiliki tekad kuat untuk mengakhiri seri kemenangan yang kurang memuaskan dengan menjamu Persiba Balikpapan dalam laga pekan kesembilan Pegadaian Championship musim 2026/27. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (7/11) pukul 19.00 WIB dan menjadi momen penting bagi Laskar Sambernyawa untuk kembali meraih hasil positif di hadapan publik lokal. Caretaker tim, Dedy Gusmawan, menegaskan bahwa skuadnya berada dalam kondisi fisik dan mental yang siap menghadapi tantangan keras ini.

Kesiapan Fisik dan Motivasi Pemain

Dedy Gusmawan memastikan bahwa para pemain menunjukkan tingkat antusiasme yang sangat tinggi selama sesi latihan persiapan yang berlangsung menjelang pertandingan. Ia menekankan bahwa meskipun jeda waktu persiapan menjadi cukup singkat akibat padatnya jadwal kompetisi, semangat juang anak asuhnya tidak menurun. Dedy menilai bahwa tidak ada tanda-tanda kelelahan pada pemain, melainkan justru motivasi besar untuk memberikan penampilan terbaik di depan pendukung setia mereka di Stadion Manahan.

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Evaluasi Pertahanan dan Fokus Awal

Dedy Gusmawan tidak menampik bahwa performa tim dalam beberapa laga terakhir belum sepenuhnya sesuai dengan harapan manajemen maupun para suporter. Setelah meraih kemenangan atas PSBS Biak, tim mengalami kesulitan untuk mempertahankan momentum positif tersebut. Namun, ia meyakini bahwa masih ada perkembangan taktis yang dapat menjadi modal berharga bagi Persis Solo dalam menghadapi lawan. Dedy berharap seluruh instruksi strategi yang diberikan selama pelatihan dapat diterapkan secara utuh oleh para pemain di lapangan.

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Disiplin Strategis Menghadapi Musuh

Salah satu aspek kritis yang mendapat perhatian khusus dari Dedy adalah masalah konsentrasi di menit-menit awal pertandingan. Ia menyoroti bahwa Persis Solo masih kerap menghadapi persoalan dalam menjaga fokus sejak peluit awal berbunyi, seperti yang terlihat dalam laga sebelumnya melawan Barito Putera dan Persik Kediri. Evaluasi mendalam terhadap lini pertahanan telah dilakukan oleh staf kepelatihan untuk memastikan kesalahan serupa tidak terulang di depan gawang sendiri.

Harapan Kemenangan di Laga Berikutnya

Dedy Gusmawan menekankan bahwa tekad keras dan semangat juang para pemain harus dibarengi dengan kedisiplinan tinggi dalam menjalankan strategi taktis yang telah dirumuskan. Ia meminta seluruh anggota skuad untuk tampil lebih konsisten dan waspada sejak detik-detik pertama permainan dimulai. Persiapan mental dan fisik yang matang ini diharapkan dapat membawa Persis Solo menuju kemenangan yang dibutuhkan untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara liga.