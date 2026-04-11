Persipura Jayapura vs Persela Lamongan: Duel Sengit Perebutan Poin Krusial di Stadion Lukas Enembe

Persaingan ketat terjadi di Pegadaian Championship 2025-2026 saat Persipura Jayapura menjamu Persela Lamongan. Laga ini krusial bagi kedua tim dalam upaya mereka meraih posisi terbaik di klasemen dan menjaga asa promosi ke Liga 1. Rahmad Darmawan fokus pada penyelesaian akhir Persipura, sementara Bima Sakti membidik poin.

Persaingan sengit akan tersaji di Stadion Lukas Enembe saat Persipura Jayapura menjamu Persela Lamongan dalam laga pekan ke-24 Grup 2 Pegadaian Championship 2025-2026 pada Sabtu (11/4/2026) malam. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim dalam upaya mereka meraih posisi terbaik di klasemen.

Persipura saat ini berada di posisi kedua dengan mengoleksi 46 poin, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen sementara, dan hanya unggul tipis satu poin dari Barito Putera yang menguntit di posisi ketiga dengan 45 poin. Kemenangan akan sangat berarti bagi Persipura untuk menjaga asa promosi langsung ke Liga 1. Pelatih Persipura, Rahmad Darmawan, menyoroti pentingnya peningkatan efektivitas serangan dan meminta anak asuhnya untuk lebih tenang dalam memanfaatkan peluang. Ia menyoroti buruknya penyelesaian akhir pada pertandingan sebelumnya, sebagai pelajaran berharga yang harus segera diperbaiki. Rahmad Darmawan menekankan pentingnya konsentrasi dan fokus selama pertandingan, serta menghindari hal-hal yang dapat memicu emosi. Ketenangan pemain menjadi kunci dalam menjalankan strategi permainan. RD juga mengakui bahwa Persela Lamongan bukanlah lawan yang mudah, sehingga seluruh pemain harus waspada terhadap pergerakan pemain lawan dan fokus sepanjang pertandingan. Persela memiliki mentalitas dan kualitas yang teruji, baik saat bermain di kandang maupun tandang, sehingga Persipura harus bekerja keras untuk meraih hasil positif. Persiapan matang terus dilakukan oleh tim Persipura untuk menghadapi laga krusial ini. Selain itu, Persipura baru saja meresmikan fasilitas olahraga terpadu di Jayapura, yang diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi para pemain. Peresmian fasilitas ini merupakan bagian dari visi klub untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pemain dan meningkatkan kualitas sepak bola di Papua. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Persipura dalam menciptakan ekosistem sepak bola yang profesional dan berkelanjutan.\Sementara itu, Pelatih Persela Lamongan, Bima Sakti, mengakui bahwa pertandingan melawan Persipura di kandangnya bukanlah tugas yang mudah. Ia mengapresiasi kekuatan Persipura sebagai tim yang solid dan menunjukkan perkembangan yang signifikan di Liga 2 musim ini. Namun, Bima Sakti tetap optimis dengan kemampuan anak asuhnya untuk memberikan perlawanan maksimal dan berusaha meraih poin di Jayapura. Persela memiliki target yang jelas, yaitu meraih poin agar bisa berlaga di babak playoff promosi Liga 1. Bima Sakti menegaskan bahwa Persela masih memiliki peluang untuk finis sebagai runner-up dan mendapatkan tiket playoff. Oleh karena itu, timnya akan tampil spartan untuk mewujudkan target tersebut. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi Persela dalam menjaga asa mereka untuk promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kedua tim akan berjuang keras untuk meraih kemenangan dan mengamankan posisi mereka di klasemen. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik, dengan kedua tim sama-sama mengincar poin penuh.\Dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan yang matang, kedua tim akan beradu strategi dan kemampuan di lapangan hijau. Pertandingan ini bukan hanya sekadar perebutan poin, tetapi juga menjadi ujian mental dan kualitas bagi para pemain. Faktor pendukung seperti dukungan dari suporter dan kondisi lapangan juga akan sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Kedua pelatih telah mempersiapkan timnya dengan baik, dengan fokus pada taktik, strategi, dan peningkatan kemampuan individu pemain. Laga Persipura melawan Persela ini akan menjadi tontonan menarik bagi para pecinta sepak bola Indonesia, dengan harapan kedua tim dapat menampilkan permainan yang berkualitas dan menghibur. Pertandingan ini juga menjadi momentum penting bagi kedua tim untuk menunjukkan potensi terbaik mereka dan meraih hasil yang positif. Persaingan ketat di Grup 2 Pegadaian Championship musim ini membuat setiap pertandingan menjadi sangat penting, dan laga antara Persipura dan Persela adalah salah satunya. Semua mata akan tertuju pada Stadion Lukas Enembe, menantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain dan hasil akhir yang akan menentukan nasib kedua tim dalam perjalanan mereka menuju promosi





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jika Klasemen Tak Berubah, Klub Legendaris Persipura Hadapi Klub Terafiliasi Presiden Prabowo di Play-off PromosiKlub legendaris Persipura Jayapura akan klub kemarin sore menghadapi Garudayaksa FC di play-off promosi, jika mengacu klasemen saat ini.

Persipura Jayapura Rilis Jersey Ketiga 'Midnight', Perdana dalam Sejarah KlubPersipura Jayapura memperkenalkan seragam tempur terbaru untuk sisa musim Championship Liga 2 2025-2026.

Pemerintah awasi ketat kinerja ASN meski terapkan WFH setiap JumatPemerintah menegaskan penerapan skema kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada setiap Jumat tidak mengurangi tingkat ...

Persipura Experience Bisa Bangkitkan Ekonomi dan Dikelola Orang Asli PapuaDiharapkan kehadiran Persipura Store mampu memperkuat identitas klub sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Persipura resmikan fasilitas olahraga terpadu di Kota JayapuraTim sepak bola Persipura Jayapura resmi meluncurkan fasilitas keolahragaan terpadu yang berlokasi Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Papua, ...

Persipura Resmikan Fasilitas Olahraga Terpadu di Jayapura, Hadirkan The Persipura ExperiencePersipura bersama Cendrawasih Karsa resmikan fasilitas olahraga terpadu di Jayapura, lengkap dengan arena, toko resmi, dan ruang komunitas.

