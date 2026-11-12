Persikad Putri Turun Poin, Sanksi Komdis IWL 2026/2027

Komite Disiplin IWL menjatuhkan sanksi pengurangan tiga poin kepada Persikad Putri atas pelanggaran pergantian pemain di laga vs FC Bekasi City Putri.

Komite Disiplin Liga Indonesia (Komdis) resmi menjatuhkan sanksi pengurangan tiga poin kepada Persikad Putri dalam kompetisi Indonesia Women's League (IWL) musim 2026/2027. Sanksi ini diberlakukan akibat pelanggaran aturan pergantian pemain yang terjadi saat tim bertandang melawan FC Bekasi City Putri di Indomilk Arena, Tangerang, pada Sabtu (7/11/2026). Keputusan ini secara resmi diumumkan melalui laman resmi I.League pada Kamis (12/11/2026), mengubah hasil pertandingan secara hukum meski secara lapangan Persikad Putri kala itu unggul.

Dalam keputusan resminya, Komdis menegaskan bahwa Persikad Putri terbukti melakukan pergantian pemain yang menyebabkan jumlah kesempatan pergantian melebihi batas maksimal yang diizinkan oleh regulasi kompetisi. Pelanggaran ini dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap prosedur teknis pertandingan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh panitia kompetisi nasional.

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Perubahan Hasil Pertandingan dan Denda

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf e serta ayat (2) huruf a dan b dari Regulasi IWL 2026/2027, Komdis menetapkan hasil akhir pertandingan antara Persikad Putri dan FC Bekasi City Putri menjadi kekalahan 0-3 untuk Persikad Putri. Sebelumnya, Persikad Putri sempat memenangkan laga dengan skor 2-1 berkat gol penentu yang dicetak oleh Grace Paradis pada menit ke-83. Namun, hasil pertandingan tersebut dibatalkan dan diubah menjadi kekalahan telak secara administratif setelah pelanggaran terkonfirmasi.

Selain pengurangan poin dan perubahan hasil laga, Komite Disiplin juga menjatuhkan denda administratif sebesar Rp10 juta kepada klub Persikad Putri. Sanksi denda ini dikenakan sebagai bentuk teguran administratif tambahan atas ketidakpatuhan klub terhadap aturan teknis yang berlaku di Indonesia Women's League musim ini.

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Posisi Klasemen dan Posisi Tim

Dampak sanksi ini menjadikan Persikad Putri menempati dasar klasemen sementara IWL dengan akumulasi satu poin dari empat pertandingan yang telah dimainkan. Posisi terbawah ini mencerminkan tekanan berat yang dihadapi tim akibat kehilangan tiga poin yang seharusnya bisa menjadi nilai maksimal dari pertandingan pekan keempat.

Di puncak klasemen sementara, Dewa United FC Putri masih memimpin dengan raihan 12 poin dari empat laga, menunjukkan konsistensi performa yang baik sepanjang kompetisi. Di posisi kedua, FC Bekasi City Putri berada di angka delapan poin, sementara Persija Jakarta Putri mengoles empat poin di peringkat ketiga. Persita Putri berada di peringkat keempat dengan tiga poin, diikuti oleh Garudayaksa FC Putri dengan dua poin, menjadikannya posisi Persikad Putri di urutan terendah.

Persiapan Pekan Kelima IWL

Kompetisi Indonesia Women's League 2026/2027 akan berlanjut ke pekan kelima pada Sabtu (14/11/2026) di venue yang sama, Indomilk Arena, Tangerang. Tiga pertandingan dijadwalkan berlangsung pada putaran tersebut untuk menentukan posisi klasemen lebih lanjut. Persita Putri akan menghadapi Persikad Putri, Garudayaksa FC Putri melawan Persija Jakarta Putri, serta Dewa United FC Putri berhadapan dengan FC Bekasi City Putri.

Komite Disiplin juga menekankan bahwa pengulangan pelanggaran serupa di masa depan dapat berujung pada sanksi yang lebih berat sesuai ketentuan kompetisi. Sebagai operator kompetisi, I.League memastikan pelaksanaan Indonesia Women's League 2026/27 berjalan sesuai regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk menindaklanjuti keputusan Komdis dalam pelaksanaan kompetisi untuk menjaga integritas permainan.