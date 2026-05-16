Persik Kediri Siap Beri Puncak Klasemen, Marcos Reina: "Kami Selalu serius di tiap Pertandingan"

Persik Kediri membidik poin penuh saat menjamu Persija Jakarta pada laga kandang terakhir mereka pada pekan ke-33 Super League di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Sabtu (16/5/2026). Tim berjuluk Macan Putih ini memantapkan persiapan melawan Macan Kemayoran untuk bisa mendapat hasil maksimal demi perbaiki klasemen hingga akhir musim. Pelatih kepala Persik Kediri, Marcos Reina, menegaskan bahwa timnya tetap mengusung motivasi tinggi dan mengantisipasi perlawanan ketat dari tim tamu.

"Kami selalu serius di tiap pertandingan. Termasuk lawan Persija Jakarta besok. Saya tahu mereka juga serius dan ingin dapat tiga poin," kata Marcos Reina, seperti dilansir laman resmi I.League. Pelatih asal Spanyol tersebut menilai keseriusan Persija Jakarta terlihat dari komposisi pemain yang diboyong ke Kediri.

Oleh karena itu, Persik juga bersiap mengantisipasi pertandingan dengan menurunkan kekuatan terbaiknya. Saat ini, Persik Kediri menempati posisi ke-12 klasemen sementara dengan perolehan 39 poin. Jika berhasil mengalahkan Persija Jakarta, tambahan tiga poin akan membuat Hamra Hehanussa dan kawan-kawan mengoleksi 42 poin. Meskipun posisi mereka di klasemen tidak akan berubah, jumlah poin tersebut melampaui pencapaian musim lalu yang finis dengan 41 poin.

Peningkatan performa ini selaras dengan target berkelanjutan yang ditekankan oleh pihak manajemen klub pada setiap musimnya.

"Target dari manajemen tiap musim kami harus selalu ada peningkatan. Baik di daftar klasemen atau perolehan poin. Jadi saya tak mau Persik Kediri kalah dari Persija Jakarta," tutur Reina. Mengenai kondisi tim, Marcos Reina mengonfirmasi perkembangan positif dari gelandang asal Spanyol, Jon Toral, yang baru pulih dari cedera.

Kendati demikian, Toral kemungkinan besar tidak akan diturunkan sebagai starter sejak menit awal pertandingan.

"Kondisi Jon Toral membaik. Dia bisa main, tapi mungkin dia masuk dari bangku cadangan. Kita lihat apakah Jon Toral main di babak pertama atau kedua.





