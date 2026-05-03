Persik Kediri Raih Kemenangan Dramatis Atas Arema FC di Kandang

Persik Kediri berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro. Kemenangan ini membawa Persik menjauh dari zona degradasi dan mengembalikan kepercayaan diri tim setelah dua kekalahan beruntun.

Pertandingan sengit antara Persik Kediri dan Arema FC di Stadion Gelora Joko Samudro , Gresik, Jawa Timur, berakhir dengan kemenangan dramatis bagi Macan Putih. Persik Kediri mendominasi jalannya pertandingan sejak awal, menunjukkan agresivitas dan efektivitas dalam setiap serangan.

Ernesto Gomez membuka keunggulan di menit ketujuh, disusul oleh gol Telmo Castanheira di menit ke-28, memanfaatkan umpan dari Bayu Otto yang lahir dari kesalahan pertahanan Arema FC. Dominasi Persik semakin dipertegas oleh gol kedua Ernesto Gomez menjelang akhir babak pertama, setelah melewati hadangan pemain bertahan Arema dan melepaskan tembakan akurat. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0 untuk keunggulan Persik Kediri, membuat Arema FC berada dalam tekanan besar. Di babak kedua, Arema FC mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan.

Namun, upaya mereka baru membuahkan hasil di menit ke-88 melalui gol Dalberto. Gol tersebut membangkitkan semangat Singo Edan, dan mereka terus menekan Persik Kediri. Di menit-menit injury time (90+6'), Wilsson Maia berhasil mencetak gol kedua untuk Arema FC, memperkecil skor menjadi 3-2. Meskipun begitu, waktu yang tersisa tidak cukup bagi Arema FC untuk menyamakan kedudukan.

Pertandingan berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Persik Kediri, mengamankan tiga poin penting bagi Macan Putih. Kemenangan ini sangat berarti bagi Persik Kediri, setelah sebelumnya mengalami dua kekalahan beruntun melawan PSM Makassar dan Borneo FC Samarinda. Hasil positif ini juga semakin menjauhkan Persik dari zona degradasi, memberikan rasa aman bagi tim dan para pendukungnya. Kemenangan ini membawa Persik Kediri mengoleksi 36 poin, menempatkan mereka di posisi ke-12 klasemen sementara.

Meskipun belum berada di posisi yang aman sepenuhnya, perolehan poin ini memberikan margin yang cukup signifikan dari zona degradasi. Persis Solo, tim yang berada di posisi ke-16 dan terancam degradasi, saat ini hanya memiliki 27 poin dengan tiga pertandingan tersisa. Bahkan jika Persis mampu memenangkan seluruh pertandingan sisa, poin mereka hanya akan sama dengan Persik, dan selisih gol akan menjadi penentu. Saat ini, Persik memiliki selisih gol -15, yang lebih baik dari Persis Solo dengan selisih gol -23.

Bagi Arema FC, hasil ini membuat mereka tetap berada di posisi ke-11 dengan 39 poin, dan gagal merangsek ke sepuluh besar klasemen. Pertandingan ini menjadi pelajaran berharga bagi Singo Edan untuk memperbaiki performa dan meraih hasil yang lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Susunan pemain Persik Kediri: Leo Navacchio, Hamra Hehanussa, M. Firli, Rendy Sanjaya, Rezaldi Hehanussa, Telmo Castanheira, Bayu Otto, Ady Eko, Adrian Luna, Ernesto Gomez, dan Jose Enrique.

Susunan pemain Arema FC: Lucas Frigeri, Walisson Maia, Rio Fahmi, M. Rifai, Leo Guntara, Arkhan Fikri, Matheus Balde, Roberto Pimenta, Dalberto, Gabriel Silva, dan Gustavo Franca





