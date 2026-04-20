Persijap Jepara Tumbangkan Semen Padang 2-0 dan Perpanjang Tren Positif di BRI Super League

Persijap Jepara meraih kemenangan 2-0 atas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi tujuh laga sekaligus menjauh dari zona degradasi.

Persijap Jepara berhasil mencuri tiga poin krusial dalam lawatan mereka ke Stadion Haji Agus Salim, Padang, setelah menundukkan tuan rumah Semen Padang FC dengan skor akhir 2-0 dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 yang berlangsung pada Senin (20/4/2026). Kemenangan ini menjadi bukti ketangguhan mental Laskar Kalinyamat dalam menghadapi tekanan di kandang lawan.

Dua gol kemenangan tim tamu masing-masing dilesakkan oleh Rendi Saepul pada menit ke-38 dan Carlos Franca sesaat sebelum turun minum, yakni pada menit ke-45. Gol-gol tersebut lahir berkat skema serangan yang terorganisir dengan baik, yang mampu membedah pertahanan disiplin dari skuat Kabau Sirah. Pelatih Persijap Jepara, Mario Lemos, seusai pertandingan mengakui bahwa laga ini bukanlah pertarungan yang mudah bagi timnya. Meskipun unggul dua gol di babak pertama, Lemos mengungkapkan bahwa timnya sempat mengalami penurunan intensitas permainan di paruh kedua, di mana Semen Padang mulai mengambil alih kendali lini tengah dan memberikan tekanan bertubi-tubi ke jantung pertahanan Persijap. Menyadari adanya celah tersebut, Lemos mengambil langkah taktis dengan melakukan empat pergantian pemain untuk menyegarkan lini tengah serta menjaga stabilitas pertahanan. Keputusan tersebut terbukti efektif dalam meredam agresivitas serangan balik tuan rumah sekaligus memastikan gawang timnya tetap perawan hingga wasit meniup peluit panjang. Lemos memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya yang tetap fokus dan menjalankan instruksi dengan disiplin di tengah gempuran tuan rumah. Keberhasilan ini menjadi kemenangan beruntun kedua bagi Persijap setelah sebelumnya sukses menaklukkan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Rentetan hasil positif ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di ajang Super League menjadi tujuh pertandingan berturut-turut. Secara posisi di papan klasemen, tambahan tiga poin ini sangat berharga bagi Laskar Kalinyamat dalam misi menghindari zona degradasi. Saat ini, mereka menempati peringkat ke-13 dengan koleksi 28 poin, terpaut empat poin dari ambang batas zona merah. Hal ini tentu memberikan napas lega bagi tim pelatih dan para pendukung, mengingat kompetisi semakin mendekati fase akhir yang sangat menentukan bagi kelangsungan hidup klub di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Menatap sisa enam pertandingan musim ini, tantangan yang dihadapi Persijap Jepara tentu tidak akan semakin mudah. Jadwal padat telah menanti mereka, di mana mereka harus berhadapan dengan tim-tim papan atas yang sedang bersaing ketat dalam perebutan gelar juara musim ini. Ujian berat pertama akan dimulai dengan laga melawan Persija Jakarta pada 4 Mei, yang kemudian diikuti dengan pertemuan kontra Borneo FC pada 17 Mei, serta laga pamungkas melawan Persib Bandung pada 23 Mei. Lemos menyatakan bahwa setiap laga ke depan adalah layaknya final bagi timnya. Fokus utama saat ini adalah menjaga kondisi fisik para pemain dan mematangkan taktik guna menghadapi tim-tim besar tersebut. Konsistensi permainan yang mereka tunjukkan dalam tujuh laga terakhir akan menjadi modal utama bagi Persijap untuk mencatatkan poin-poin penting demi mengamankan posisi mereka di klasemen akhir dan memastikan diri tetap bertahan di BRI Super League musim depan





