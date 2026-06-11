Persijap Jepara Resmi Perpanjang Kontrak Mario Lemos, Siap Berkompetisi Super League 2026/2027

Manajemen Persijap Jepara secara resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Mario Lemos. Pelatih asal Portugal tersebut dipastikan akan kembali menakhodai Laskar Kalinyamat dalam mengarungi kompetisi Super League musim 2026/2027.

Manajemen Persijap Jepara secara resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Mario Lemos . Pelatih asal Portugal tersebut dipastikan akan kembali menakhodai Laskar Kalinyamat dalam mengarungi kompetisi Super League musim 2026/2027.

Presiden Klub Persijap, M Iqbal Hidayat menegaskan perpanjangan kontrak ini didasarkan pada capaian dan kontribusi nyata yang telah diberikan.

"Manajemen masih mempercayai Mario Lemos untuk musim berikutnya karena sejauh ini kinerja dan target bertahan di Super League telah tercapai. Dengan berbagai manuver yang dilakukan pada putaran kedua, Mario berhasil membuktikan etos kerjanya yang sangat baik," ujar Iqbal, dikutip laman resmi I.League.id, Kamis (11/6)





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Persijap Jepara Mario Lemos Super League Kontrak Pemain Sukacita Komitmen Tantangan Kinerja Strategi Pertamax

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