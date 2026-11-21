Persija Jakarta siap lawan PSM Makassar di Parepare, 21 November 2026. Shin Tae-yong akui kondisi fisik pemain terkuras akibat perjalanan jauh dan fasilitas latihan yang minim di lokasi laga.

Persija Jakarta tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi laga krusial melawan PSM Makassar yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, pada Sabtu, 21 November 2026. Pertandingan yang akan dimulai tepat pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat ini menjadi momen penting bagi para pemain Macan Kemayoran untuk memperbesar keunggulan di puncak klasemen Liga Super Indonesia 2026/2027. Kepuasan penuh tiga poin dari pertandingan ini diyakini akan semakin mengukuhkan posisi Persija sebagai salah satu tim kuat di kompetisi musim ini.

Tantangan Perjalanan Jauh ke Parepare dan Faktor Logistik

Shin Tae-yong, kepala pelatih Persija Jakarta, secara terbuka mengkritisi kondisi logistik yang dihadapi timnya dalam persiapan menuju Sulawesi Selatan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyatakan bahwa perjalanan jarak jauh dari ibukota Jakarta menuju Parepare terbukti menguras tenaga fisik para pemain dengan signifikan. Faktor kelelahan fisik ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi sebelum babak awal pertandingan berlangsung.

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Selain masalah jarak tempuh, Shin Tae-yong juga menyoroti keterbatasan fasilitas latihan yang tersedia di lokasi persiapan. Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 20 November 2026, ia mengakui bahwa kondisi sarana prasarana yang kurang memadai menambah tingkat kesulitan persiapan tim. Situasi yang rumit ini menuntut penyesuaian strategi agar performa tim tetap optimal di tengah keterbatasan tersebut.

Status Kondisi Mental Pemain dan Sikap Shin Tae-yong

Meskipun menghadapi kendala fisik dan fasilitas yang minim, Shin Tae-yong menegaskan bahwa kondisi mental para pemain Persija tetap terjaga dengan baik. Pelatih tersebut memastikan bahwa tidak ada hambatan berarti yang akan mengganggu konsentrasi anak asuhnya saat bertanding nanti. Keyakinan ini didasarkan pada kemampuan mental para pemain untuk tetap fokus dan siap menghadapi tekanan laga penting di kandang lawan.

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Situasi ini kontras dengan performa gemilang Persija Jakarta saat menjamu Arema FC pada pekan keenam Liga Super 2026/2027. Tim yang disapa Macan Kemayoran tersebut tampil perkasa dan menunjukkan dominasi di pertandingan domestik sebelumnya. Namun, para petinggi klub dan pelatih menyadari bahwa kondisi mental yang baik saja tidak cukup jika tidak didukung oleh kondisi fisik yang prima di lapangan.

Kontribusi Pemain Kunci dan Optimisme Bek Serbia

Seorang pemain kunci dalam barisan Persija, Alexander Jeremejeff, telah mencatatkan momen penting dengan merayakan gol dalam latihan. Fotonya yang beredar di akun media sosial resmi menunjukkan semangat tinggi yang ditunjukkan sang striker untuk mencetak kemenangan. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Jeremejeff menjadi aset berharga dalam mengatasi tantangan logistik yang dihadapi tim.

Radovan Pankov, bek asal Serbia yang bermain untuk Persija, juga menyampaikan optimisme tinggi terkait kesiapan tim. Bek tersebut memastikan bahwa seluruh elemen tim sudah menjalani persiapan dengan matang dan kondisional. Dukungan penuh dari pemain senior seperti Pankov diharapkan dapat menstabilkan permainan di lini belakang saat menghadapi serangan PSM Makassar.

Strategi Menuju Kemenangan di Stadion Gelora B.J. Habibie

Persija Jakarta datang dengan ambisi kuat untuk membawa pulang tiga poin penuh dari arena laga di Parepare. Hasil positif dalam pertandingan ini memiliki dampak strategis yang besar bagi posisi klasemen akhir musim ini. Dengan memperbesar keunggulan atas para pesaing di papan atas, Persija memperkuat posisinya sebagai unggulan utama di kompetisi.

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Para supporter dan pengamat sepak bola kini menantikan bagaimana Shin Tae-yong mengelola rotasi pemain untuk menghemat energi. Kombinasi antara kesiapan mental, pengalaman pemain, dan strategi teknis menjadi kunci utama bagi Macan Kemayoran. Pertandingan pada 21 November 2026 mendatang akan menguji ketahanan tim dalam menghadapi cuaca dan kondisi lapangan yang berbeda dari rutinitas latihan biasa di Jakarta.