Persija Sedih Dapat Pahlawan Bersama yang Mengerikan, Tapi Tetapkepta Penghargaan Individu

Tahun 2026 ini, Persija Jakarta tampil dengan penampilan mengesankan, mengamankan posisi ketiga dan menyumbangkan gelar juara AFC Solidarity Cup. Meski gagal bersaing dalam perebutan gelar juara, Persija tetap diberikan penghargaan individu lewat penampilan konsisten Dony Tri Pamungkas sepanjang musim. Dony mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar dan membuktikan dirinya menjadi pemain muda menonjol di kompetisi 2025/2026.

Persija menutup musim di posisi ketiga dengan raihan 71 poin, sedangkan gelar juara Super League 2025/2026 diraih oleh Persib Bandung dengan koleksi 79 poin. Meskipun gagal bersaing dalam perebutan gelar juara, Persija tetap membawa pulang penghargaan individu lewat penampilan konsisten Dony sepanjang musim.

Di bawah arahan pelatih Mauricio Souza, Dony mendapatkan menit bermain yang cukup besar dan menjadi salah satu pemain muda paling menonjol di kompetisi musim ini.

"Alhamdulillah saya sangat bersyukur, tidak pernah menyangka ada di titik ini," ujar Dony Tri Pamungkas kepada awak media usai seremoni penghargaan di Jakarta International Stadium, Sabtu 23 Mei 2026. Dony juga mengaku mendapatkan banyak pengalaman penting sepanjang musim 2025/2026. Menurutnya, intensitas dan tekanan pertandingan di Super League menjadi pelajaran besar dalam perkembangan kariernya.

"Banyak sekali yang saya pelajari, karena memang di musim ini saya banyak sekali mendapatkan menit bermain," kata Dony.

