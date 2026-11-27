Selisih poin Persija Jakarta menyipit pasca Kemenangan Persita 3-2 atas Borneo FC. Shin Tae-yong prediksi kompetisi memperebutkan gelar semakin ketat.

Persija Jakarta tengah menghadapi tekanan berat dalam perebutan gelar Super League 2026/2027 setelah keunggulan di puncak klasemen menyipit drastis. Kondisi ini dipicu langsung oleh hasil pertandingan tunda Persita Tangerang yang berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-2. Kemenangan tersebut dilakukan pada Kamis (26/11/2026) dan menjadi titik balik penting dalam peta persaingan liga. Kini, selisih poin antara Macan Kemayoran dengan pengejar di belakang menjadi sangat tipis dan rentan.

Persita Menyerang Puncak Klasemen Liga 1

Persita Tangerang kini telah mengumpulkan 21 poin setelah tambahan tiga angka dari kemenangan tersebut. Angka tersebut membuat mereka hanya terpaut satu poin dari Persija yang masih bertahan di posisi teratas dengan total 22 poin. Kedua tim ini telah menjalani 10 pertandingan di liga. Situasi ini menghilangkan keamanan bagi Persija untuk beristirahat sejenak karena setiap kehilangan poin dapat berak fatal.

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Pesaing Lainnya Mengintai Peluang Juara

Persija tidak bisa mengabaikan ancaman dari klub-klub besar lainnya yang juga sedang dalam performa prima. Dewa United tercatat memiliki 20 poin, sedangkan Persib Bandung, Bali United, dan Madura United sama-sama menempati urutan bawah dengan koleksi 19 poin. Kondisi ini menciptakan keramaian di lima besar dan membuat persaingan untuk bertahan di papan atas menjadi semakin sengit. Tidak ada tim yang bisa merasa aman untuk kehilangan poin jika masih memiliki ambisi meraih gelar juara.

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Shin Tae-yong Prediksi Empat Hingga Lima Tim Bertarung

Shin Tae-yong, pelatih Persija Jakarta yang berasal dari Korea Selatan, memperkirakan bahwa perebutan posisi papan atas tidak akan melibatkan dua atau tiga klub saja. Menurut analisisnya, ada sekitar empat sampai lima tim yang berpotensi terus bersaing ketat memperebutkan poin hingga kompetisi berjalan lebih jauh. Pelatih ini mengamati bahwa performa tim-tim di papan atas saat ini menunjukkan kualitas yang sangat baik dan konsisten.

Kompetisi Menjadi Lebih Berkualitas Tinggi

Meski banyaknya pesaing menciptakan ketidakpastian, Shin Tae-yong tidak memandang kondisi ini sebagai hal yang merugikan bagi timnya. Sebaliknya, ia melihat situasi tersebut sebagai indikator positif bahwa kompetisi antar-klub di Indonesia semakin berkualitas. Kualitas persaingan yang tinggi ini dipandang akan menyegarkan tontonan dan memberikan tantangan lebih bagi setiap tim yang ingin mencetak sejarah di Super League.