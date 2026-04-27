Persija Jakarta Raih Kemenangan Meyakinkan Atas Persis Solo, Semakin Dekati Puncak Klasemen BRI Super League

Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 4-0 dalam laga pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026. Kemenangan ini membawa Macan Kemayoran semakin dekat dengan Persib Bandung dan Borneo FC dalam persaingan gelar juara. Sementara itu, Persis Solo masih terancam degradasi.

Pertandingan pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 yang mempertemukan Persija Jakarta melawan Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (27/4/2026) berakhir dengan kemenangan meyakinkan bagi Macan Kemayoran.

Setelah bermain imbang di babak pertama, Persija berhasil membalikkan keadaan dan mengamankan tiga poin berkat gol-gol yang dicetak oleh Allano Lima di menit ke-52, Jean Mota di menit ke-63, Paulo Ricardo di menit ke-80, dan Gustavo Almeida di menit ke-90+1. Kemenangan ini semakin menguatkan posisi Persija Jakarta dalam persaingan menuju puncak klasemen sementara BRI Super League.

Tim asuhan Mauricio Souza kini mengoleksi 62 poin, hanya terpaut empat poin dari Persib Bandung dan Borneo FC yang masih memiliki pertandingan yang belum dimainkan. Persija menunjukkan performa yang konsisten dan ambisi yang kuat untuk meraih gelar juara musim ini. Pertandingan ini menjadi bukti kualitas dan kedalaman skuat Persija Jakarta, serta strategi jitu yang diterapkan oleh pelatih Mauricio Souza.

Para pemain menunjukkan semangat juang yang tinggi dan kerjasama tim yang solid, sehingga mampu mendominasi jalannya pertandingan dan meraih kemenangan yang pantas. Di sisi lain, Persis Solo masih harus berjuang keras untuk menjauh dari zona degradasi. Laskar Sambernyawa baru mengumpulkan 27 poin, hanya unggul satu poin dari tim yang berada di zona merah. Hasil ini tentu menjadi pukulan telak bagi Persis Solo, dan mereka harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam setiap lini permainan.

Persis Solo perlu meningkatkan performa secara keseluruhan, baik dalam hal serangan maupun pertahanan, agar dapat meraih poin-poin penting di pertandingan-pertandingan berikutnya. Persaingan di BRI Super League semakin ketat, dan setiap pertandingan menjadi sangat penting bagi setiap tim. Persis Solo harus mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengamankan posisi mereka di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Persis Solo untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas permainan mereka.

Selain pertandingan Persija Jakarta melawan Persis Solo, BRI Super League 2025/2026 juga menghadirkan sejumlah pertandingan menarik lainnya. Pada tanggal 27-30 April 2026, akan tersaji laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya, serta Bhayangkara FC melawan Persib Bandung. Pertandingan-pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik untuk disaksikan. Emtek Group kembali dipercaya sebagai pemegang hak siar kompetisi sepak bola kasta tertinggi tanah air untuk musim 2025/2026.

Dengan wajah baru setelah berganti nama dari BRI Liga 1 menjadi BRI Super League, kompetisi ini dijadwalkan akan dimulai pada hari Jumat, 8 Agustus 2025. Sebanyak 18 tim akan bersaing dalam 306 pertandingan yang akan berlangsung selama 34 pekan. Seluruh pertandingan akan disiarkan secara eksklusif oleh Emtek melalui berbagai platform, termasuk Indosiar, Vidio, Nex, dan Sin Po TV.

Hal ini tentu akan memudahkan para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia untuk menyaksikan aksi-aksi menarik dari para pemain terbaik di BRI Super League. Informasi mengenai tempat menonton pertandingan Persija Jakarta melawan Persis Solo juga telah tersedia, yaitu pada hari Senin, 27 April 2026 pukul 19.00 WIB.





