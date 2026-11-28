Persija Jakarta merayakan ulang tahun ke-98 dengan kemenangan telak 5-1 atas Garudayaksa FC di Super League 2026/2027. Alexander Jeremejeff mencatatkan dua gol dalam kemenangan yang membuat Macan Kemayoran tetap di puncak klasemen.

Persija Jakarta merayakan hari jadi organisasi mereka yang ke-98 dengan kemenangan gemilang di lapangan hijau. Tim Macan Kemayoran berhasil mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor telak 5-1 dalam laga pekan ke-11 Super League musim 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (28/11/2026) ini menjadi pesta gol bagi para pendukung Persija yang hadir menyaksikan langsung aksi para pemain.

Mekanisme Dominasi Persija di Lapangan

Kemenangan ini tidak datang secara kebetulan, melainkan hasil dari permainan yang sangat terstruktur dan agresif dari awal hingga akhir. Shin Tae-yong, manajer tim Persija Jakarta, berhasil menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi Garudayaksa FC. Pemain-pemainnya bergerak dengan lincah dan mematikan di area pertahanan lawan, sehingga menciptakan peluang gol yang terus-menerus.

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Persija segera membuka keunggulan di menit ke-15 melalui Kwon Chang-hoon. Gol awal ini memberikan momentum besar bagi Macan Kemayoran. Pemain yang dijuluki Macan Kemayoran ini terlihat sangat percaya diri dan dominan menguasai bola sepanjang babak pertama. Mereka berhasil menjaga keunggulan 2-0 di akhir babak pertama, membuat tim tamu sulit untuk memulihkan keseimbangan permainan.

Peran Krusial Pemain Kunci dalam Kemenangan

Alexander Jeremejeff tampil sebagai salah satu bintang utama dalam laga ini. Striker asal Latvia tersebut berhasil memborong dua gol yang menjadi tulang punggung kemenangan Persija. Gol pertamanya dicetak pada menit ke-29, mengukuhkan keunggulan dua gol di penghujung babak pertama. Performa Jeremejeff ini menjadi bukti nyata kualitas serangan Persija yang terus meningkat.

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Gol kedua Jeremejeff pada menit ke-63 menjadi pukulan keras bagi semangat Garudayaksa FC. Setelah sempat memperkecil ketertinggalan melalui Brian Rubio di menit ke-50, harapan tim tamu untuk comeback langsung pupus. Gol bunuh diri dari pemain Persija, Wahyu Prasetyo, pada menit ke-66 yang menambah skor menjadi 4-1, sebenarnya terdengar paradoks, namun dalam konteks pertandingan ini, Gol ketiga Jeremejeff (min ke-63) adalah yang menjadi penentu kedua. Menit ke-66 terjadi gol bunuh diri yang membuat 4-1. Gol ketiga Persija sebenarnya dicetak oleh Ivan Mamut di menit ke-73. Skor akhir 5-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Pertahankan Puncak Klasemen Super League

Victory ini memiliki implikasi strategis yang besar bagi posisi Persija Jakarta di klasemen sementara Super League. Dengan kemenangan ini, Macan Kemayoran berhasil mengumpulkan 25 poin dari 11 pertandingan yang telah dimainkan. Angka tersebut membuat Persija masih nyaman bertengger di puncak klasemen. Konsistensi hasil ini menunjukkan bahwa tim Shin Tae-yong berada dalam performa puncak mereka di musim ini.

Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, kembali membuktikan diri sebagai benteng sulit bagi para tamu. Suasana yang mendukung dari para suporter Persija memberikan energi ekstra bagi para pemain. Kombinasi antara dukungan suporter dan kualitas taktik Shin Tae-yong menjadi kunci utama kesuksesan Persija di ajang Super League. Kemenangan ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, tetapi juga statement kuat bahwa Persija adalah tim terkuat di liga saat ini.