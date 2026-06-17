Persija Jakarta Mengumumkan Perpisahan dengan Hanif Sjahbandi

Persija Jakarta mengumumkan perpisahan dengan gelandang Hanif Sjahbandi setelah empat musim bermain untuk klub tersebut. Hanif akan melanjutkan karirnya ke klub lain dan meninggalkan Persija setelah empat musim bermain.

Persija Jakarta mengumumkan perpisahan dengan gelandang Hanif Sjahbandi . Pemain 29 tahun itu telah bermain empat musim untuk Macan Kemayoran dan akan melanjutkan karirnya ke klub lain.

Hanif telah menjadi salah satu pemain penting bagi Persija, terutama karena fleksibilitas dan etos kerjanya. Ia telah beroperasi di berbagai posisi, termasuk bek dan gelandang, dan telah menjadi bagian dari skuad Persija di setiap musim. Meskipun Hanif telah mencapai beberapa prestasi dengan Persija, termasuk menjadi salah satu pemain dengan penampilan terbanyak di Liga 1 2022/2023, ia telah memutuskan untuk meninggalkan klub tersebut.

Perpisahan ini diumumkan oleh manajer Persija, Prapanca, yang mengucapkan selamat tinggal kepada Hanif dan mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan. Hanif akan meninggalkan Persija setelah empat musim bermain untuk klub tersebut dan akan melanjutkan karirnya ke klub lain. Perpisahan ini diharapkan akan memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk tampil dan membantu Persija mencapai prestasi yang lebih baik di masa depan.

Dalam kesempatan ini, Persija juga mengucapkan selamat tinggal kepada Hanif dan mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan. Hanif telah menjadi salah satu pemain penting bagi Persija dan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi klub tersebut. Perpisahan ini diharapkan akan memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk tampil dan membantu Persija mencapai prestasi yang lebih baik di masa depan





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Persija Jakarta Hanif Sjahbandi Sepak Bola Perpisahan

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