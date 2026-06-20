Persija Jakarta Menatap Era Baru dengan Shin Tae-yong, Ketertarikan Ole Romeny, dan Pemain Berdarah Jawa

Persija Jakarta saat ini sedang menatap era baru bersama Shin Tae-yong sebagai pelatih. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut menggantikan Mauricio Souza yang dianggap tidak memenuhi target Macan Kemayoran. Kehadiran Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa Persija Jakarta meraih gelar juara Super League musim depan. Selain itu, Persija juga dikabarkan mendapat anggaran fantastis untuk memperkuat skuad. Salah satu nama yang gencar dikaitkan dengan Persija untuk musim depan adalah Ole Romeny, striker milik Oxford United. Timnas Indonesia berpeluang mendapat tambahan amunisi tajam di lini depan dengan Bojan Hodak, striker keturunan Jawa yang mencetak 110 di Belanda.

Persija Jakarta saat ini sedang menatap era baru bersama Shin Tae-yong sebagai pelatih. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut menggantikan Mauricio Souza yang dianggap tidak memenuhi target Macan Kemayoran.

Kehadiran Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa Persija Jakarta meraih gelar juara Super League musim depan. Apalagi, STY memiliki reputasi mentereng setelah cukup sukses menukangi Timnas Indonesia. STY pun dikabarkan mendapat anggaran fantastis untuk memperkuat skuad. Berdasarkan kabar yang beredar, manajemen Persija menyiapkan dana hingga Rp500 miliar untuk mendatangkan pemain-pemain baru.

Salah satu nama yang gencar dikaitkan dengan Persija untuk musim depan adalah Ole Romeny. Striker milik Oxford United tersebut memang sedang diisukan akan meninggalkan klub Inggris itu setelah terdegradasi ke divisi ketiga. Di tengah rumor tersebut, muncul sinyal yang cukup menarik dari Mohamad Prapanca. Lewat Instagram Story miliknya, ia terlihat sedang berdiskusi dengan Shin Tae-yong dan penerjemahnya, Jeje.

Dalam foto tersebut memang tidak ada yang aneh, mengingat Persija sedang serius membangun tim untuk memburu gelar juara musim depan. Namun, ada hal menarik dari unggahan Mohamad Prapanca. Dalam unggahan tersebut, terlihat lagu yang dipasang adalah "Ole Ole Ole" dari Fans and Supporters. Hal ini pun langsung dikaitkan oleh warganet sebagai keinginan Persija untuk merekrut Ole Romeny.

Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Persija terkait ketertarikan terhadap Ole Romeny. Manajemen Macan Kemayoran tampaknya masih menutup rapat soal pemain-pemain yang akan direkrut untuk musim depan. Timnas Indonesia berpeluang mendapat tambahan amunisi tajam di lini depan. Striker keturunan Jawa ini mencetak 110 di Belanda dan punya statistik mengesankan.

Klub Malaysia, Terengganu FC memasukkan Bojan Hodak dalam daftar pelatih incaran. Namun Persib sejak lama sudah memastikan legenda mereka tak melatih klub lain. Indonesia dipastikan mendapat tambahan kuota kompetisi Asia mulai musim 2027-2028. Dua wakil Tanah Air, Persib dan Borneo FC akan tampil di AFC Champions League 2.

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