Persija Jakarta: Mauricio Souza Tanggapi Keberhasilan Persib Bandung Raih Gelar Juara Super League 2025/2026

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menanggapi keberhasilan Persib Bandung meraih gelar juara Super League 2025/2026. Souza mengungkap dua penyebab Persija gagal juara musim ini, mulai dari kehilangan poin kandang hingga kartu merah pemain.

Persib Bandung yang keluar sebagai juara. Mauricio menilai kegagalan memaksimalkan laga kandang menjadi faktor utama yang membuat timnya gagal bersaing hingga akhir musim. Persija tercatat gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan kandang penting musim ini.

Macan Kemayoran hanya bermain imbang saat menghadapi Malut United, Bali United, Dewa United, dan Dari lima laga tersebut, Persija hanya meraih empat poin dan kehilangan potensi tambahan 11 angka. Andai mampu menyapu bersih kemenangan, Persija sebenarnya bisa mengoleksi 82 poin dan melewati Persib di klasemen akhir. Mengenai musim ini, saya rasa kami seharusnya bisa tampil lebih baik saat bermain di kandang. Saya rasa itulah yang menentukan posisi akhir di kompetisi, kata Mauricio Souza kepada awak media, Sabtu 23 Mei 2026.

Di sisi lain, Persija justru tampil sangat konsisten dalam laga tandang. Rizky Ridho cs menjadi tim dengan kemenangan tandang terbanyak musim ini dengan 11 kemenangan. Jumlah tersebut lebih baik dibanding Persib yang mencatat sembilan kemenangan tandang maupun Borneo FC dengan 10 kemenangan. Mauricio Souza menilai secara historis tim yang kuat saat bermain di luar kandang biasanya memiliki peluang besar menjadi juara.

Karena itu, ia mengaku kecewa Persija tetap gagal finis di posisi teratas. Selain masalah performa kandang, Mauricio juga menyoroti absennya sejumlah pemain penting dan banyaknya kartu merah yang diterima Persija sepanjang musim.

Ponsel pemain Persib Bandung, Frans Putros, dilaporkan hilang di tengah kerumunan saat mengikuti konvoi juara Super League 2025/2026 di Kota Bandung Minggu, 24 Mei 2026. Media Prancis menyoroti penampilan bek Prancis, Layvin Kurzawa yang sukses menyegel juara bersama Persib Bandung meski kalah saing dari Eliano Reijnders sepanjang musim.

Dedi Mulyadi berharap Persib Bandung kembali juara musim depan usai mencatat hattrick juara Super League 2025/2026. KDM menyebut empat gelar beruntun akan spesial. Persib memastikan gelar juara usai bermain im Persib Bandung memastikan hattrick juara Super League 2025/2026.

Pelatih Bojan Hodak mengaku seluruh tim kini dalam kondisi kelelahan dan ingin segera menikmati liburan. Siapa saja yang menjadi 11 pemain terbaik musim ini atau Best XI Super League 2025/2026? Yang mengejutkan adalah, hanya ada empat pemain berlabel Timnas Indonesia.

Sukses membawa Persib Bandung merengkuh takhta tertinggi musim ini, pelatih kepala Bojan Hodak memberikan pandangan mendalam mengenai peta persaingan kompetisi.







