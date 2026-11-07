Persija Jakarta Kalahkan Persebaya 1-0, Rizky Ridho Ungkap Emosi dan Dukungan Suporter

Persija Jakarta meraih kemenangan 1-0 atas Persebaya Surabaya berkat gol Ivan Mamut. Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menceritakan pergulatan batin emosional dan apresiasi besar terhadap kedewasaan suporter kedua klub di Jakarta International Stadium.

Persija Jakarta memastikan kemenangan dramatis dengan skor 1-0 atas Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-9 Liga Super Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium pada malam hari, Sabtu, 7 November 2026. Pertandingan tersebut menjadi sorotan utama karena menampilkan duel sengit antara klub ibukota dan tim kebanggaan Surabaya, dengan atmosfer yang penuh ketegangan namun tetap sportif hingga peluit penutup berbunyi.

Momen Penentu Kemenangan Ivan Mamut

Kemenangan bagi Persija Jakarta hanya berselang sangat tipis dari waktu normal, tepatnya di menit ke-90+2. Penyerang Ivan Mamut tampil sebagai pahlawan ketika berhasil melepaskan tembakan yang sangat akurat dan merobek jala gawang milik Persebaya Surabaya atau yang dikenal sebagai Bajul Ijo. Gol telanjang ini menjadi pembuka skor dan menjadi pembeda utama dalam klasemen setelah pertandingan berakhir tanpa terjadi gol balasan dari tim tamu.

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Konflik Batin Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho

Rizky Ridho, seorang bek tengah yang membela Timnas Indonesia dan saat ini berstatus sebagai pemain Persija Jakarta, secara terbuka mengungkap pergulatan emosional yang ia rasakan selama bertanding melawan Persebaya Surabaya. Pemain ini mengakui bahwa dirinya mengalami rasa gugup yang signifikan sepanjang laga karena menghadapi tim yang berasal dari kota kelahirannya sendiri. Menurutnya, situasi psikologis tersebut tidak mudah diatasi karena adanya ikatan masa lalu yang kuat dengan klub asal Surabaya.

Komitmen Profesionalisme di Persija Jakarta

Meskipun mengakui adanya keterikatan emosional, Rizky Ridho menegaskan bahwa profesionalisme menjadi kunci utama dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Ia menyatakan bahwa dirinya saat ini berada di bawah kontrak resmi Persija Jakarta dan telah menerima segala bentuk dukungan serta fasilitas dari manajemen klub tersebut. Oleh karena itu, ia berkomitmen penuh untuk memberikan performa terbaiknya demi kemajuan Persija Jakarta dan tidak membiarkan perasaan pribadi mengganggu performa di atas lapangan hijau.

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Kedewasaan Suporter The Jakmania dan Bonek

Salah satu hal yang sangat diapresiasi oleh Rizky Ridho adalah sikap sangat dewasa yang ditunjukkan oleh kedua kubu suporter, The Jakmania dan Bonek. Kedua kelompok pendukung tersebut terlihat duduk berdampingan di tribun yang sama selama pertandingan berlangsung, menciptakan harmoni yang jarang terlihat dalam derby antar klub. Rizky Ridho merasa sangat berterima kasih atas sambutan hangat tersebut, terutama karena ia mengingat kembali dukungan yang pernah ia terima dari Bonek di masa-masa awal kariernya.

Optimisme Rivalitas Sehat dan Posisi Klasemen

Rizky Ridho menutup sesi konferensi pers dengan harapan agar model rivalitas sehat dan saling menghormati ini dapat terus dilestarikan sebagai teladan bagi seluruh sepak bola nasional di Indonesia. Ia percaya bahwa gesekan kecil antar suporter adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola selama disertai dengan kedewasaan. Dengan hasil kemenangan ini, Persija Jakarta berhasil kembali naik ke puncak klasemen Liga Super Indonesia dengan mengumpulkan total 21 poin. Posisi mereka unggul satu poin dibandingkan Dewa United, sementara Persebaya Surabaya masih bertahan di posisi ketujuh klasemen sementara dengan perolehan poin sebesar 13.