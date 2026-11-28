Persija Jakarta kembali menjadi raja klasemen BRI Super League setelah kemenangan telak 5-1 atas Garudayaksa. Kwon Chang-hoon dan Alexander Jeremejeff tampil gemilang.

Persija Jakarta berhasil merebut kembali posisi teratas klasemen sementara BRI Super League dengan meraih kemenangan telak 5-1 atas Garudayaksa pada putaran ke-11. Kemenangan ini membawa total poin tim Macan Kemayoran menjadi 25 angka, mengungguli Dewa United yang berada di posisi kedua dengan selisih dua poin. Pasukan yang diasuh Shin Tae-yong menunjukkan dominasi total sepanjang laga untuk merayakan ulang tahun ke-98 klub dengan cara terbaik.

Mekanisme Permainan dan Gol Persija

Persija Jakarta tampil sangat agresif sejak peluit awal berbunyi dan terus-menerus menekan lini pertahanan Garudayaksa. Keunggulan pertama terbuka pada menit ke-17 ketika Kwon Chang-hoon memanfaatkan serangan efektif dari sisi kanan lapangan. Skordoube menjadi 2-0 pada babak pertama setelah Alexander Jeremejeff menyelesaikan umpan ciamik dari Dony Tri Pamungkas pada menit ke-29. Garudayaksa sempat mempersempit ketidaknyamanan menjadi 2-1 di menit ke-50 melalui gol Brian Rubio yang menembus gawang Nadeo Argawinata.

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Namun, serangan balik Persija segera datang dan mengakhiri harapan tamu untuk comeback. Alexander Jeremejeff membuktikan dirinya sebagai pencetak gol handal dengan merengkuh gol keduanya pada menit ke-63. Posisi Persija semakin aman tiga menit kemudian akibat gol bunuh diri yang dicatatkan oleh Wahyu Prasetyo. Ivan Mamut melengkapi skor final dengan mencetak gol kelima pada menit ke-74 berkat bantuan umpan dari Victor Dethan, memastikan hasil 5-1 bertahan hingga akhir pertandingan.

Perspektif Stakeholder dan Formasi Tim

Sebagai sosok yang menangani strategi lapangan, Shin Tae-yong melihat anak asuhnya menjalankan taktik yang terstruktur dengan baik. Persija Jakarta mengepakkan susunan pemain 4-3-3 yang melibatkan lini pertahanan kokoh di bawah kapten Nadeo Argawinata. Barisan bek yang terdiri dari Rizky Ridho, Radovan Pankov, Denis Kolinger, serta Kerim Memija berhasil menahan gempuran serangan Garudayaksa. Lini tengah yang terdiri dari Stjepan Loncar, Rayhan Hannan, dan Dony Tri Pamungkas berperan krusial dalam mengontrol irama permainan dan menciptakan peluang emas.

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Sedangkan Garudayaksa juga menggunakan formasi 4-3-3 dengan Dominik Holec sebagai penjaga gawang utama. Lini pertahanan mereka diperkuat oleh Paulo Ricardo dan Al Hamra Hehanussa, namun kesulitan menangani kombinasi serangan sayap Persija. Midfielder Garudayaksa yang dipimpin oleh Aleksandar Busnic dan Ryo Matsumura terlihat kewalahan dalam meredam mobilitas Kwon Chang-hoon dan Arlyansyah Abdulmanan. Kehilangan poin ini tentu menjadi catatan penting bagi manajemen Garudayaksa untuk evaluasi lebih lanjut.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Kemenangan ini memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi Persija Jakarta di tengah persaingan ketat BRI Super League. Dengan having 25 poin, Macan Kemayoran kini memiliki peluang besar untuk mengamankan juara jika mempertahankan performa konsisten di laga-laga berikutnya. Rekor 98 tahun berdirinya Persija Jakarta ditutup dengan babak paling bersejarah di kancah kompetisi domestik saat ini. Dukungan penuh dari suporter juga menjadi modal tambahan yang sangat berharga bagi para pemain untuk terus meningkatkan performa.

Kedepannya, perhatian seluruh pihak kini beralih pada prediksi laga BRI Super League lainnya yang dijadwalkan pada 29 November 2026. Persita akan menghadapi Persib Bandung dalam laga yang diprediksi sangat sengit dan menentukan. Hasil dari laga tersebut kemungkinan akan mempengaruhi dinamika klasemen keseluruhan, termasuk peluang Persija untuk memperlebar jarak di puncak. Para penggemar sepak bola Indonesia kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari setiap klub yang berkompetisi di divisi tertinggi ini.