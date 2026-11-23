Persija Jakarta persiapan lawan Sumsel United di Liga Cup 2026. Figo Dennis siap tempur, sementara Shin Tae-yong dirawat. Simak detail terbaru tim Macan Kemayoran.

Persija Jakarta saat ini sedang memfokuskan persiapan intensif untuk menghadapi pertandingan krusial melawan Sumsel United dalam fase grup Liga Cup 2026 /2027. Gelangdan muda Figo Dennis Saputrananto menjadi salah satu elemen kunci dalam upaya revitalisasi performa tim Macan Kemayoran di tengah persaingan yang semakin ketat.

Kesiapan Mental Figo Dennis

Figo Dennis menegaskan bahwa ia telah melakukan persiapan fisik dan mental yang matang untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Pemain yang sebelumnya membela Timnas Indonesia kelompok umur tersebut tidak hanya mengandalkan sesi latihan bersama tim, tetapi juga melakukan program latihan mandiri di luar jadwal resmi. Langkah ini diambil untuk memastikan ia tetap bugar dan siap tempur kapan pun pelatih memberikan kepercayaan.

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Untuk mempercepat adaptasi dengan pola permainan tim, Figo aktif melakukan diskusi dengan rekan-rekan senegaranya yang merupakan pemain inti dan sering mendapatkan menit bermain. Komunikasi intensif ini bertujuan agar kimia antar pemain dan ritme permainan tim dapat tersinkronisasi dengan baik di tengah medan laga yang menuntut konsistensi tinggi.

Dari PSMS Medan ke Tantangan Baru

Kemunculan Figo Dennis mulai menunjukkan dampak positif ketika ia menjadi starter dalam laga pembuka Grup A Liga Cup 2026/2027 melawan PSMS Medan pada 3 November 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Dalam pertunjukan tersebut, pemain kelahiran 2004 ini mencatatkan gol pembuka pada menit ke-42, meskipun pertandingan berakhir seri 1-1. Sebelumnya, ia hanya mendapat dua kali kesempatan tampil di ajang resmi BRI Super League sebagai pemain pengganti.

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Pertandingan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Selasa (24/11/2026) di Stadion Sultan Agung, Bantul, menghadapi Sumsel United. Ini menjadi momen penting bagi Figo untuk membuktikan dirinya, terutama mengingat tim baru saja melakukan perjalanan panjang dari Parepare usai bertandang ke markas PSM Makassar pada 21 November 2026. Kondisi fisik pemain yang mungkin mulai terkuras menjadi pertimbangan utama dalam strategi pelatih.

Status Kesehatan Shin Tae-yong

Perhatian publik juga tertuju pada status kesehatan kepala pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. Asisten pelatih Francis Wewengkang mengonfirmasi dalam konferensi pers di Persija Training Ground, Sawangan, pada Senin (23/11/2026), bahwa juru taktik asal Korea Selatan tersebut sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Ketiadaan Shin Tae-yong di sisi lapangan kemungkinan besar akan menjadi realita saat tim bertanding melawan Sumsel United. Francis Wewengkang akan memikul tanggung jawab besar dalam memimpin strategi lapangan, di mana opsi rotasi pemain dinilai sangat realistis mengingat jadwal pertandingan yang padat dan jarak tempuh yang jauh. Keputusan ini diambil untuk menjaga performa optimal pemain muda dan veterans di tengah tekanan fisik yang tinggi.

Kualifikasi Babak 12 Besar

Pertandingan melawan Sumsel United bukan sekadar laga rutin, melainkan partai hidup-mati bagi kelangsungan impian Persija Jakarta menuju babak 12 besar Liga Cup 2026/2027. Aturan kompetisi menyatakan bahwa hanya juara grup yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Dengan modal satu poin hasil imbang melawan PSMS Medan, tim Macan Kemayoran dipaksa mencari tiga poin penuh dalam laga berikutnya.

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Kemenangan mutlak diperlukan oleh Persija Jakarta untuk memastikan posisi teratas di grup. Tekanan ini menambah beban mental bagi seluruh pemain, termasuk Figo Dennis yang tengah berproses untuk menembus skuad utama. Keberhasilan menjaga konsistensi permainan dan ketahanan fisik akan menjadi penentu utama apakah Persija dapat melangkah lebih jauh atau harus kembali memulai langkah dari bawah pada musim 2026/2027 ini.