Persija Jakarta Gelar Donor Darah Jelang Laga Melawan Persebaya Surabaya

Menjelang laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di SUGBK, digelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari program 'Satu Darah, Darah Indonesia'. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran suporter terhadap kesehatan dan mendorong semangat berbagi, dengan menggandeng PMI Jakarta Utara. Persija berhasil menang 3-0.

Pemandangan baru tampak menjelang laga seru antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno ( SUGBK ), Jakarta, pada Sabtu, 11 April 2026. Sebuah kegiatan sosial yang menggembirakan tersaji di tengah atmosfer pertandingan yang memanas, yaitu donor darah .

Kegiatan ini bukan hanya sekadar acara amal biasa, melainkan sebuah inisiatif yang digagas untuk mempererat tali persaudaraan antar suporter dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Pelaksanaannya melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara, yang bekerja sama dengan pihak Persija untuk memastikan kelancaran kegiatan. Lokasi donor darah sendiri berlokasi di area Zona 2B SUGBK, memudahkan para suporter dan pengunjung stadion untuk berpartisipasi. Hasil pertandingan antara Persija dan Persebaya menunjukkan Persija unggul dengan skor 3-0. Kemenangan ini semakin membangkitkan semangat para suporter. Kemenangan ini menjadi bukti semangat juang tinggi para pemain Persija yang berhasil mengamankan tiga poin penting di kandang sendiri. Dalam momen kemenangan ini, seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, hingga manajemen, merayakan hasil positif yang diraih.\Eksel Runtukahu, menjadi bintang kemenangan bagi Persija, memberikan kontribusi signifikan dalam mencetak gol. Keterlibatan suporter dalam acara donor darah ini juga menjadi sorotan utama. Budiman Dalimunthe, dari divisi Fans Engagement I.League, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran suporter terhadap kesehatan, sekaligus mendorong semangat berbagi. Inisiatif ini merupakan bagian dari program 'Satu Darah, Darah Indonesia' yang memiliki berbagai bentuk aktivasi, salah satunya donor darah. Program ini secara khusus menyasar kelompok suporter loyal atau yang dikenal sebagai 'hardcore fans', yaitu mereka yang secara rutin hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Berdasarkan riset, kelompok suporter ini didominasi oleh rentang usia 17 hingga 34 tahun, termasuk di dalamnya komunitas seperti The Jakmania dan kelompok ultras lainnya. Budiman menambahkan bahwa kegiatan donor darah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi klub sepak bola lainnya di seluruh Indonesia. Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat, serta memperkuat ikatan emosional antara klub dan suporternya. Pihak Persija Jakarta berencana untuk terus mengadakan kegiatan donor darah ini, baik di dalam maupun di luar jadwal pertandingan. Hal ini menunjukkan komitmen Persija terhadap kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekretaris PMI Jakarta Utara, Ramdansyah Bakir, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat terbantu dengan adanya kegiatan donor darah ini, apalagi stok darah pasca-Lebaran mulai menipis. PMI Jakarta Utara telah menyediakan 120 kantong darah, namun mereka menargetkan dapat mengumpulkan setidaknya 100 kantong darah dari kegiatan ini. Kolaborasi antara Persija dan PMI ini menunjukkan sinergi positif dalam upaya pemenuhan kebutuhan darah. Dalam konteks pertandingan, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor meyakinkan 3-0. Gol pembuka Persija dicetak oleh Allano Lima melalui tendangan penalti, sementara dua gol lainnya dipersembahkan oleh Eksel Runtukahu. Kemenangan ini menjadi kebanggaan bagi para suporter Persija yang hadir langsung di stadion. Kemenangan ini menjadi motivasi bagi tim untuk terus berprestasi di kancah sepak bola Indonesia. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih peduli dan bersemangat dalam berbagi kepada sesama.





